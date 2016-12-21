Архангельск: Политика

Депутаты на сессии 21 декабря поддержали законодательную инициативу, направленную на снижение количества внеплановых проверок предпринимателей, представленную бизнес–уполномоченным Николаем Евменовым.

По словам бизнес-уполномоченного, сложившаяся ситуация в сфере контрольно-надзорной деятельности негативно влияет на развитие экономики региона и страны в целом.

За первое полугодие 2016 года в Архангельской области в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено более 8 тысяч проверок.

«Внеплановые проверки являются одной из ключевых проблем бизнеса. Предприниматели на личных встречах и в рамках проекта «Сотрудничество бизнеса и власти – залог развития Архангельской области» постоянно отмечают, что они испытывают административное давление на бизнес, что ведет к снижению производительности», – подчеркнул, выступая перед депутатским корпусом, Николай Евменов.

Законодательной инициативой предлагается совершенствование Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Цель дополнения – исключить согласование внеплановой проверки прокуратурой, если в ходе плановой проверки нарушения не были выявлены.

«Законодательная инициатива нацелена на создание более комфортных условий для работы предпринимательского сообщества. В случаях, когда орган государственного или муниципального контроля осуществил плановую проверку юридического лица или индивидуального предпринимателя и не выявил нарушений, то согласование проведения внеплановой выездной проверки того же юридического лица или индивидуального предпринимателя не принимается», – пояснил суть законодательной инициативы бизнес-уполномоченный Николай Евменов.

Следующим шагом станет направление законодательной инициативы в Государственную Думу.