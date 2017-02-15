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Архангельск: Политика

     

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Архангельские депутаты требуют отсрочить введение онлайн-касс в розничной торговле

В Архоблсобрании прошел круглый стол, где обсуждались изменения федерального законодательства в части обязательного применения контрольно-кассовых машин при ведении бизнеса.

Напомним, в июле прошлого года вступили в силу сразу несколько законодательных актов, предусматривающие обязательное применение новых кассовых аппаратов с доступом в сеть Интернет для передачи данных о выдаваемых чеках в налоговые органы.

Так, с 1 июля текущего года новая техника должна прийти на смену старой, пользоваться которой будет запрещено. С 1 июля 2018 года ею должны будут обзавестись и предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения, а также организации и предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход. Не подпадают под действие изменений только аптечные и фельдшерские пункты, общественный транспорт, коммерсанты, торгующие на рынках и ярмарках, вендинговый бизнес.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что нововведения могут стать непреодолимым препятствием для многих представителей малого бизнеса, а лоббируются они, скорее всего, крупными торговыми сетями.

Кроме того, непонятно, что делать предпринимателям, работающим в самых отдаленных уголках Архангельской области, где их магазин чуть ли не единственный. Правда, стоит отметить, что для таких предпринимателей законодатель предусмотрел некое послабление – им не нужно будет передавать данные через сеть Интернет, но новое оборудование приобрести все равно придется.

Недоумение вызывает и необходимость введения изменений для предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, а также плательщиков единого налога на вмененный доход. Размер налоговых платежей для этих категорий является фиксированным и не зависит от суммы проданных товаров и оказанных услуг, а определяется исходя из стоимости патента или площади торгового зала, что свидетельствует о прозрачности налоговых поступлений и не требует контроля при осуществлении денежных расчетов с применением контрольно-кассовой техники. Но и их загоняют под новые правила, хотя и с 1 июля 2018 года.

Это послужило стимулом для разработки законодательной инициативы Архангельского областного Собрания депутатов, в которой депутаты просят отсрочки для таких предпринимателей до 1 января 2021 года. Что вполне логично и объяснимо – срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход также продлен до 1 января 2021 года.

- Внесенная законодательная инициатива поможет решить лишь часть проблем, которые могут возникнуть при введении новых правил, – подчеркнул депутат Сергей Пивков. – Но и это уже немало. Главное, чтобы проект нашел поддержку в Госдуме. Хотя если мы хотим сохранить малый бизнес, особенно в самых отдаленных уголках региона, а вместе с ним и постараться удержать уровень цен, то не стоит останавливаться. Нужно продолжать сигнализировать о проблемах и предлагать варианты их решений. Чем мы и продолжим заниматься.

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автор: sapivkov.ru
просмотров: 102
дата: 15.02.17 | 17:06
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