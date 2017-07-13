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Политика | Главные новости

Архангельские либерал-демократы внесли законопроект по «северным» и МРОТ

сегодня 22:12
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Депутатами фракции ЛДПР подготовлен и внесен законопроект, которым предложено изменить положения Трудового кодекса РФ в пользу жителей, работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
 
 
 
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Об этом изданию сообщил заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Сергей Пивков.

– Мы уже не в первый раз выходим с инициативами, направленными на защиту интересов одной из самых слабо защищенных категорий работников, – комментирует автор законопроекта Сергей Пивков. – Согласитесь, абсурдно, когда размер минимальной зарплаты ниже прожиточного минимума, а нам только и обещают их когда-нибудь уровнять. Не менее абсурдна и ситуация с отказом начислять «северные» на МРОТ, люди просто перестают понимать их смысл. В Архангельской области эта проблема обострилась еще в прошлом году, когда резко и кардинально изменилась позиция судов. Так, до сентября 2016 года попытки работодателя включить «северные» в состав минимальной зарплаты пресекались, а судебные решения принимались в пользу работников, но после определений судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа и 19 сентября 2016 года был выработан иной подход, согласно которому работодатель не обязан начислять на минимальную зарплату районные коэффициенты и процентные надбавки. Мы в ЛДПР уже не раз говорили о том, что не согласны с такой позицией. Но проблема кроется не в судейском мнении, а в пробелах действующего законодательства, которые мы и предлагаем устранить. Причем, повторюсь, уже не в первый раз!

Напомним, на апрельской сессии депутаты Архангельского областного Собрания отклонили соответствующую законодательную инициативу депутатов фракции ЛДПР, адресованную Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Максиму Топилину.

Затем, учитывая, что большинство жителей региона, получающих минимальную зарплату, работают в бюджетной сфере, депутаты фракции ЛДПР направили письма всем главам муниципальных образований Архангельской области, а также председателю регионального правительства. Суть депутатских обращений сводилась к необходимости изменить внутренние нормативные правовые акты, регулирующие оплату труда работников муниципальных и государственных учреждений, дополнив их положением, согласно которому месячная заработная плата работника не должна быть ниже минимального размера оплаты труда с начислением на нее северных коэффициентов и надбавок. К сожалению, и к этому предложению ЛДПР не прислушались.

Но депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании, что называется, не опустили рук и разработали проект изменений Трудового кодекса РФ, в случае принятия которых останется только одна верная позиция – северные коэффициенты и надбавки будут начисляться на МРОТ! Проект уже нашел поддержку у жителей Архангельской области и в Государственной Думе.

– Северные регионы занимают почти две трети территории страны, – комментирует инициативу коллег депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе, курирующий Архангельскую область, Олег Лавров. – В этих районах постоянно проживают более 8 миллионов человек, также обеспечивающих экономическое благополучие России – здесь сосредоточена внушительная часть всего природно-ресурсного потенциала страны. Думаю, лишним будет объяснять важность поддержки и экономического стимулирования жителей таких регионов, поэтому инициативу своих архангельских коллег поддерживаю полностью. Самое главное – это люди, и забывать об этом не стоит! Кстати, несмотря на указанные пробелы федерального законодательства, трудности с оплатой труда работников северных территорий есть далеко не в каждом субъекте страны. К сожалению, Архангельская область стала неприятным исключением. И раз важные и нужные инициативы депутатов нашей фракции в Архангельском областном Собрании не находят поддержки у представителей региональной власти, будем требовать изменить Трудовой кодекс. Повторюсь, самое главное – люди, а ЛДПР никогда не даст в обиду простого человека! 
Автор: sapivkov.ru
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