Архангельск: Политика

Автомобили для российских дорог, компания по предоставлению рабочих мест и другие идеи для стартапа были предложены сегодня в актовом зале школы №23, где в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» прошла бизнес-игра.

Старшеклассникам выпала возможность попробовать себя в роли бизнесменов и разработать модель своего бизнеса.



«Данная игра позволяет развивать в ребятах лидерские качества и интерес к предпринимательской деятельности, а так же наглядно объясняет детям о том, как работают организации, откуда они берут деньги и на что их тратят», - говорит ведущий деловой игры Александр Журило.



На время игры школьники разделились на четыре команды, придумывали бизнес-идеи и прорабатывали должностные обязанности сотрудников, маркетинговую стратегию, а также рекламную компанию своих организаций.



Одна из команд, директором которой стал старшеклассник Валерий, предложила открыть в Архангельске центр по предоставлению рабочих мест людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.



Следующая команда решили производить и продавать бодрящие безалкогольные напитки «Чиллер». Команда подумала об окружающей среде и поэтому решила, что их продукт будет разливаться в бутылки из ЭКО-пластика.



Абсолютным победителем стала команда, директором которой была старшеклассница София. Они предложили открыть у нас в городе производство машин с хорошей проходимостью. Ребята буду продавать автомобили, которым не страшны плохие дороги.





