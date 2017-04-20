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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Архангельские школьники хотят производить автомобили для российских дорог

Автомобили для российских дорог, компания по предоставлению рабочих мест и другие идеи для стартапа были предложены сегодня в актовом зале школы №23, где в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» прошла бизнес-игра.
Старшеклассникам выпала возможность попробовать себя в роли бизнесменов и разработать модель своего бизнеса.

«Данная игра позволяет развивать в ребятах лидерские качества и интерес к предпринимательской деятельности, а так же наглядно объясняет детям о том, как работают организации, откуда они берут деньги и на что их тратят», - говорит ведущий деловой игры Александр Журило.

На время игры школьники разделились на четыре команды, придумывали бизнес-идеи и прорабатывали должностные обязанности сотрудников, маркетинговую стратегию, а также рекламную компанию своих организаций.

Одна из команд, директором которой стал старшеклассник Валерий, предложила открыть в Архангельске центр по предоставлению рабочих мест людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Следующая команда решили производить и продавать бодрящие безалкогольные напитки «Чиллер». Команда подумала об окружающей среде и поэтому решила, что их продукт будет разливаться в бутылки из ЭКО-пластика.

Абсолютным победителем стала команда, директором которой была старшеклассница София. Они предложили открыть у нас в городе производство машин с хорошей проходимостью. Ребята буду продавать автомобили, которым не страшны плохие дороги.


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автор: molpred29
просмотров: 113
дата: 20.04.17 | 22:23
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Да, каша знатная в головах. Предложили открыть в городе производство автомобилей в нашем городе. С хорошей проходимостью. И что характерно-"ребята будут продавать..." Ребятки то тоже с хорошей проходимостью-проходимцы. Причём, непроходимо дремучие. Возим чугуниевые детали с дизелей, с трещинами на восстановление и ремонт в Питер, а машины производить будем. Де6илы малолетние-только торговать хотят. Уметь то тоже вряд ли умеют. Но хотят. В их планы вообще РАБОТАТЬ -входит опция?
20.04.17
23:31
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