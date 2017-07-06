Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.07.17
930
04.07.17
872
05.07.17
869
04.07.17
761
04.07.17
754
04.07.17
695
04.07.17
645
реклама
реклама
Новости компаний
05.07.17
116
04.07.17
99
05.07.17
96
04.07.17
95
04.07.17
95
04.07.17
83
05.07.17
75
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Политика | Главные новости

Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени

сегодня 13:08
509 7
Депутат-банкрот, увеличивший свои доходы в 2016 году почти на 200 млн рублей, подготовил для кредиторов план реструктуризации долгов.
 >
Фото: Konkur29.ru
Новости по теме
Самый богатый архангельский госдумовец не собирается «сливать свои активы в унитаз»
Налоговики обеспокоены банкротством «самого богатого» архангельского госдумовца
Самый богатый архангельский депутат-госдумовец намерен признать себя банкротом
Еще новости по теме

Погасить Палкин намерен всё, исключая штрафы и пени. Согласно плану реструктуризации он оплатит долги в течение трех лет.

Напомним, что Андрей Палкин является депутатом Госдумы, а им запрещено владеть бизнесом, поэтому парламентарий продал активы своим сыновья и оказался должником.

По словам депутата, после того, как было продано имущество на 1,5 млрд руб., к парламентарию поступили требования по уплате налогов, но деньги за вырученные активы Палкин получит через несколько лет, в этой связи он попросил у налоговиков отсрочку хотя бы на год, в чем ему было отказано, потому и понадобилось введение реструктуризации долгов через суд.

Именно поэтому Палкин обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о банкротстве в феврале 2017 года. Суд удовлетворил заявление и ввел в отношении парламентария процедуру реструктуризации долгов.

«Сумма была гораздо меньше. Но ввиду того, что налоговая пошла в суды и начала включать туда штрафы и пени - сумма выросла, вот сейчас как раз по мировому и договариваемся — штрафы и пени мы будем исключать. При процедуре оздоровления штрафы не входят — только пени. Поэтому думаю, что сумма уменьшится», — говорит Палкин в интервью RNS.

Таким образом, Андрей Палкин лучшим вариантом видит для себя подписание мирового соглашения, по которому он сможет избавиться от дополнительных платежей.

Вопрос, так или иначе, будет решаться в Арбитражном суде, заседание которого состоится в сентябре. В случае мирового соглашения депутат-банкрот собирается взять трехлетнюю рассрочку.

509 7
0 2
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Лучший комментарий
Boater
06.07.17
13:18
Вопрос лишь один - почему он до сих пор госдумовец?
 
+ +1 -
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Имя схлопнуто
06.07.17
15:26
Ничто не мешает быть депутатом в России. Воруй, убивай... пофиг всем
 
+ 0 -
Boater для asdf
06.07.17
15:16
Как я понимаю, проблема в том, что Палкин - ИП. Будь у него хоть 100 банкротных ОООшек, все было-бы чики-пыки. ИП отвечает своим карманом.
 
+ 0 -
asdf
06.07.17
15:04
Если такая проблема на слуху только с Палкиным, то значит остальные депутаты не попали на налоги, и не стали банкротами, только из-за того, что нарушили закон, и остались владельцами производств.
 
+ 0 -
Показать все комментарии (7)
Главные новости | Лента новостей Все новости
Новости по теме | Политика
 
Самый богатый архангельский госдумовец не собирается «сливать свои активы в унитаз»
Самый богатый архангельский госдумовец не собирается «сливать свои активы в унитаз»
Сегодня состоялась пресс-конференция должника-миллиардера Андрея Палкина и руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Родионова. Темой встречи с журналистами стали долги архангельского госдумовца перед бюджетом.
27.02.17 15:23
2571 4
Марина Б.: Что за депутат, который не платит налоги? Гнать его из депутатов! И банкротство...
 
Налоговики обеспокоены банкротством «самого богатого» архангельского госдумовца
Налоговики обеспокоены банкротством «самого богатого» архангельского госдумовца
Решение депутата Госдумы Андрея Палкина обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом вызывает определенную настороженность у фискальных органов. Процедура может обернуться частичным списанием долга, что повлечет за собой бюджетные потери.
14.02.17 16:06
3002 7
Владимир С.: А богатые тоже плачут?...
 
Самый богатый архангельский депутат-госдумовец намерен признать себя банкротом
Самый богатый архангельский депутат-госдумовец намерен признать себя банкротом
Депутат Государственной Думы из списка Forbes Андрей Палкин, оказавшись стомиллионным должником, решил объявить себя банкротом. Соответствующее заявление поступило от парламентария в Архангельский областной суд.
08.02.17 13:25
3800 15
Владимир С.: В РФ депутат Палкин может быть ещё и управдомом!...
 
Самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин оказался стомиллионным должником
Самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин оказался стомиллионным должником
Долги архангельского госдумовца перед фискальными органами составляют более 100 млн рублей. Налоговые обязательства возникли в связи с предпринимательской деятельностью политика и сформировались еще до избрания его депутатом в российский парламент.
12.01.17 14:09
5319 7
relict: А надо запретить выдвигаться в депутаты должникам. Ты сначала долги погаси, опосля того...
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080