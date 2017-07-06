Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени

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06 июля, четверг 17:34
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Погасить Палкин намерен всё, исключая штрафы и пени. Согласно плану реструктуризации он оплатит долги в течение трех лет.
Напомним, что Андрей Палкин является депутатом Госдумы, а им запрещено владеть бизнесом, поэтому парламентарий продал активы своим сыновья и оказался должником.
По словам депутата, после того, как было продано имущество на 1,5 млрд руб., к парламентарию поступили требования по уплате налогов, но деньги за вырученные активы Палкин получит через несколько лет, в этой связи он попросил у налоговиков отсрочку хотя бы на год, в чем ему было отказано, потому и понадобилось введение реструктуризации долгов через суд.
Именно поэтому Палкин обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о банкротстве в феврале 2017 года. Суд удовлетворил заявление и ввел в отношении парламентария процедуру реструктуризации долгов.
«Сумма была гораздо меньше. Но ввиду того, что налоговая пошла в суды и начала включать туда штрафы и пени - сумма выросла, вот сейчас как раз по мировому и договариваемся — штрафы и пени мы будем исключать. При процедуре оздоровления штрафы не входят — только пени. Поэтому думаю, что сумма уменьшится», — говорит Палкин в интервью RNS.
Таким образом, Андрей Палкин лучшим вариантом видит для себя подписание мирового соглашения, по которому он сможет избавиться от дополнительных платежей.
Вопрос, так или иначе, будет решаться в Арбитражном суде, заседание которого состоится в сентябре. В случае мирового соглашения депутат-банкрот собирается взять трехлетнюю рассрочку.
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13:18