Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени

Депутат-банкрот, увеличивший свои доходы в 2016 году почти на 200 млн рублей, подготовил для кредиторов план реструктуризации долгов.

Погасить Палкин намерен всё, исключая штрафы и пени. Согласно плану реструктуризации он оплатит долги в течение трех лет.

Напомним, что Андрей Палкин является депутатом Госдумы, а им запрещено владеть бизнесом, поэтому парламентарий продал активы своим сыновья и оказался должником.

По словам депутата, после того, как было продано имущество на 1,5 млрд руб., к парламентарию поступили требования по уплате налогов, но деньги за вырученные активы Палкин получит через несколько лет, в этой связи он попросил у налоговиков отсрочку хотя бы на год, в чем ему было отказано, потому и понадобилось введение реструктуризации долгов через суд.

Именно поэтому Палкин обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о банкротстве в феврале 2017 года. Суд удовлетворил заявление и ввел в отношении парламентария процедуру реструктуризации долгов.

«Сумма была гораздо меньше. Но ввиду того, что налоговая пошла в суды и начала включать туда штрафы и пени - сумма выросла, вот сейчас как раз по мировому и договариваемся — штрафы и пени мы будем исключать. При процедуре оздоровления штрафы не входят — только пени. Поэтому думаю, что сумма уменьшится», — говорит Палкин в интервью RNS.



Таким образом, Андрей Палкин лучшим вариантом видит для себя подписание мирового соглашения, по которому он сможет избавиться от дополнительных платежей.



Вопрос, так или иначе, будет решаться в Арбитражном суде, заседание которого состоится в сентябре. В случае мирового соглашения депутат-банкрот собирается взять трехлетнюю рассрочку.