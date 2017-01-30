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Архангельск: Политика

     

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Архангельский общественник рассматривается на должность бизнес-омбудсмена региона

На пост защитника прав предпринимателей претендует Иван Кулявцев. Он является активным участником Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
В январе состоялась встреча общественника Ивана Кулявцева с главой региона Игорем Орловым. Обсуждались задачи связанные с деятельностью уполномоченного, где главная цель – это выстраивание диалога между властью и представителями местного бизнес-сообщества.

Ивану Кулявцеву 37 лет, имеет высшее образование и диплом об успешном окончании Президентской программы подготовки управленческих кадров. С 2001 года предприниматель. С 2008 года принимает активное участие в общественной деятельности Архангельского регионального отделения "Опора России" по защите прав и интересов местного бизнес-сообщества. Решением регионального Совета организации единогласно рекомендован на замещение вакантной должности уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

Напомним, главный защитник прав предпринимателей Николай Евменов покинул свой пост в декабре 2017 года. Политик занял должность руководителя аппарата администрации Архангельска. 
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автор: opora.ru
просмотров: 85
дата: 30.01.17 | 10:10
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