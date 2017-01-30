Архангельск: Политика

В январе состоялась встреча общественника Ивана Кулявцева с главой региона Игорем Орловым. Обсуждались задачи связанные с деятельностью уполномоченного, где главная цель – это выстраивание диалога между властью и представителями местного бизнес-сообщества.
Ивану Кулявцеву 37 лет, имеет высшее образование и диплом об успешном окончании Президентской программы подготовки управленческих кадров. С 2001 года предприниматель. С 2008 года принимает активное участие в общественной деятельности Архангельского регионального отделения "Опора России" по защите прав и интересов местного бизнес-сообщества. Решением регионального Совета организации единогласно рекомендован на замещение вакантной должности уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.
Напомним, главный защитник прав предпринимателей Николай Евменов покинул свой пост в декабре 2017 года. Политик занял должность
руководителя аппарата администрации Архангельска.