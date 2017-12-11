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Политика | Главные новости

Бизнес-защитник примет участие в районных советах по развитию предпринимательства

сегодня 12:48
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В декабре бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев примет участие в работе советов по поддержке предпринимательства при главах Каргопольского, Плесецкого, Няндомского, Коношского и Пинежского районов.
 
 
 
 
 
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Напомним, по поручению Губернатора Архангельской области Игоря Орлова, подписанного по итогам заседания координационного совета глав муниципалитетов, главы должны актуализировать графики проведения заседаний местных советов по предпринимательству и направить вместе с приглашением к участию в адрес уполномоченного.
 
На предстоящих заседаниях предполагается обсудить реформу системы контрольно-надзорной деятельности, предпринимательскую активность в муниципальных образованиях, а также актуальные вопросы, волнующие местное бизнес-сообщество.                            
По итогам заседаний уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей проведет и личный прием.
 
«Убежден, что развитие территорий напрямую зависит от развития бизнеса. Именно работа на местах позволяет выявить системные вопросы, препятствующие реализации предпринимательской активности в родной Архангельской области. А также оказать поддержку и содействие представителям бизнеса в частных историях сложных взаимоотношений с местной властью. Придать импульс конструктивным решениям, во главе угла которых – общественные интересы», – подчеркнул важность выездных приемов предпринимателей и участия в районных советах Иван Кулявцев.
 
Расширенные заседания советов по развитию предпринимательства при участии бизнес-защитника уже состоялись в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а также в Шенкурском районе, Устьянском, Вельском и Приморском районах.

Автор: Business News
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Политика | Новости раздела
 
Бизнес-защитник примет участие в районных советах по развитию предпринимательства
Бизнес-защитник примет участие в районных советах по развитию предпринимательства
В декабре бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев примет участие в работе советов по поддержке предпринимательства при главах Каргопольского, Плесецкого, Няндомского, Коношского и Пинежского районов.
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