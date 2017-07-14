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Политика | Главные новости

Более 240 человек заявили о своем желании участвовать на осенних выборах в Поморье

сегодня 18:27
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На выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области, которые назначены на единый день голосования 10 сентября, выдвинулся 241 кандидат. Это общее количество кандидатов на выборах всех уровней.
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Фото: sfonews.info

На депутатские мандаты в представительных органах муниципальных районов и городских округов в настоящее время претендуют 210 человек. Самовыдвиженцев среди них 86. Из числа избирательных объединений по количеству кандидатов лидируют «Единая Россия» и ЛДПР – 72 и 45 соответственно. 6 кандидатов выдвинуты от КПРФ и один от партии «Яблоко».

На выборные должности городских и сельских поселений выдвинут 31 кандидат, из них 17 выдвинуты политическими партиями, а 14 самовыдвиженцев.

Территориальные избирательные комиссии продолжают прием документов, а также осуществляют проверку соответствия представленных данных требованиям закона, проверяют полноту и достоверность сведений о кандидатах.

Как пояснили в облизбиркоме, по состоянию на 14 июля 9 человек уже имеют статус зарегистрированных кандидатов.

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Более 240 человек заявили о своем желании участвовать на осенних выборах в Поморье
Более 240 человек заявили о своем желании участвовать на осенних выборах в Поморье
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