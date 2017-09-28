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Политика | Главные новости

Бывшему мэру Северодвинска не удалось занять место спикера горсовета

сегодня 13:32
38 1
Экс-глава Северодвинска Михаил Гмырин не стал спикером горсовета, хотя накануне его поддержали нынешний градоначальник Игорь Скубенко и однопартийцы.
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Фото: dvinanews.ru

В Северодвинске состоялось избрание председателя городского Совета. Было выдвинуто два кандидата – экс-мэр Михаил Гмырин и сотрудник «Севмаша» Михаил Старожилов. Кандидатура Гмырина была согласована с главой города Игорем Скубенко и секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Однако на сессии произошел конфуз: депутаты проголосовали иначе.

Экс-мэр не смог занять место спикера. Депутат от ЛДПР Сухарев выдвинул представителя «Севмаша» Михаила Старожилова. Он-то и победил благодаря абсолютному большинству голосов.

На сессии рассмотрели ещё один вопрос, необходимость утверждения заместителя спикера. Заместителем спикера горсовета Северодвинска стала директор северодвинского детского сада, опытный политик, многократный депутат горсовета Нина Андриевская. Её кандидатуру выдвинул выбранный спикер Михаил Старожилов.

Добавим, Михаил Старожилов выдвинут партией «Единая Россия». До избрания на должность председателя работал на «Севмаше» заместителем начальника Управления делами – начальником отдела протокола и информации. У него есть опыт работы в органах местного самоуправления, так как до 2012 года он возглавлял отдел по связям со СМИ администрации Северодвинска. 

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SG29
28.09.17
13:42
Что-то Вы господины, опять какую то ахинею в эфир вывалили: "Депутат от ЛДПР Сухарев выдвинул представителя "Севмаша" Михаила Старожилова." и тут же, "Добавим, Михаил Старожилов выдвинут партией "Единая Россия".
 
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Бывшему мэру Северодвинска не удалось занять место спикера горсовета
Бывшему мэру Северодвинска не удалось занять место спикера горсовета
Экс-глава Северодвинска Михаил Гмырин не стал спикером горсовета, хотя накануне его поддержали нынешний градоначальник Игорь Скубенко и однопартийцы.
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