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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Бывший бизнес-омбудсмен Поморья передал «эстафетную палочку» своему преемнику

Первый бизнес-омбудсмен Николай Евменов отметил активный рабочий настрой преемника на посту уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ивана Кулявцева.

Напомним, первый архангельский бизнес-омбудсмен Николай Евменов возглавлял региональный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей с июля 2013-го по декабрь 2016 года.

На предновогодней сессии Архангельского областного Собрания уполномоченный поблагодарил коллег и депутатский корпус за совместную деятельность и официально объявил о завершении службы. В январе 2017 года Николай Евменов был назначен заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» – руководителем аппарата.

«С уверенностью передаю «эстафетную палочку» на непростом и ответственном посту бизнес-уполномоченного своему преемнику Ивану Кулявцеву. Убеждён, что позитивный, открытый и энергичный настрой Ивана Святославовича поможет ему быть надежным защитником для предпринимателей и достичь хороших результатов в развитии института», прокомментировал назначение и выразил поддержку новому уполномоченному заместитель главы муниципального образования «Город Архангельск» Николай Евменов.

«Главная задача – сохранить высокий уровень доверия к институту бизнес-уполномоченного со стороны предпринимательского сообщества. Важно не только оперативно реагировать на обращения и жалобы предпринимателей, но и поддерживать сотрудничество и открытый диалог со всеми уровнями власти, работать над упреждающими мерами, создавать комфортные условия для развития бизнеса и инвестиционной привлекательности региона», – добавил Николай Евменов.

 
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автор: Business News
просмотров: 244
дата: 21.04.17 | 15:52
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
Солнышко К. (1)
Почему на фото без палочки ?
21.04.17
18:36
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