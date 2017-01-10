Архангельск: Политика

Ожидания наблюдателей относительно того, что Николай Евменов сменит на посту руководителя аппарата администрации Архангельска Сергея Ковалева, пока не подтвердились.
Однако не исключено, что бывший бизнес-омбудсмен в скором времени наберется опыта и всё-таки займет заветный пост замглавы города. Тем более, что Ковалев на прошедшей вчера планерке официально заявил о своем уходе на заслуженный отдых.
Добавим, что на сегодняшний день вакантными остаются должности
ещё двух заместителей Игоря Годзиша. Накануне Нового года ушли в отставку Ирина Орлова и Елена Петухова.
К слову, в декабре помимо высокопоставленных управленцев свои кабинеты в коридорах власти покинули многие государственные и муниципальные служащие, достигшие пенсионного возраста. Причина - вступившие в силу изменения в российском законодательстве.
19:04