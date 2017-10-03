Депутат Архоблсобрания Юрий Шаров обвинил своих коллег-парламетариев в лицемерстве
сегодня 12:27
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Народный избранник опубликовал в соцсетях протокол голосования на сентябрьской сессии по вопросу снижения прожиточного минимума для пенсионеров, который показывает, что позиция части депутатов поражает своей непоследовательностью.
Как следует из документа, с которым можно ознакомиться здесь
, по самому резонансному социальному вопросу прошедшей сессии относительно сокращения ежемесячных выплат пенсионерам, поддержать позицию правительства Архангельской области решили 39 депутатов фракции "Единая Россия", 2 коммуниста, 1 либерал-демократ и 1 независимый депутат. Против проголосовали 11 парламентариев из всех фракций областного Собрания.
- Сначала практически в полном составе фракция "Единая Россия" в областном Собрании лишила пенсионеров Архангельской области порядка 500 рублей ежемесячных выплат, а потом многочисленные активисты этой партии побежали наперебой поздравлять их с днем пожилого человека, который праздновали 1 октября. Что это, если не лицемерие? Неужели единороссы надеются, что их деятельность в областном Собрании останется тайной за семью печатями? - заявил Юрий Шаров.
Напомним, ранее депутат Шаров заявил о намерении регулярно вести свой видеоблог
, где парламентарий будет рассказывать жителям региона о важнейшем в деятельности регионального заксобрания.