Депутат Архоблсобрания расскажет о работе парламентариев с помощью видеоблога

Юрий Шаров решил освещать свою работу с помощью видеоблога. Первый ролик народный избранник посвятил явке избирателей на выборах в Поморье, которая год от года неуклонно падает.

По словам парламентария, жители Поморья думают, что депутат это нечто среднее между чиновником, бизнесменом и бандитом. Об этом говорит явка на выборах, которая с 2009 года неуклонно падает.

Если в 2009 году выбирать областных депутатов на участки пришли менее 40% избирателей, то в 2013 году уже около 25%, а в минувшем сентябре явка на выборы в горсовет Северодвинска составила менее 12%.

Вести видеоблог Юрий Шаров обещал до сентября 2018 года. Видимо, это часть его предвыборной кампании, ведь следующей осенью как раз состоится голосование за депутатов в областной парламент.