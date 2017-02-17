Архангельск: Политика

На прошедшей сессии народные избранники проголосовали за обращение в адрес минтруда России с просьбой узаконить оплату проезда к месту отдыха и обратно для получателей социальной пенсии по инвалидности.

Инициатором обращения был заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Пивков.

Проблема состоит в том, что родитель, находящийся по уходу за ребенком с ограниченными возможностями и проживающий в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, согласно действующему законодательству, не имеет права на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Такую льготу имеют получатели пенсии по старости и работающие в организациях, а получатели социальной пенсии по инвалидности – нет.

В то же время стаж ухода за особым ребенком учитывается как трудовой. Родитель не имеет возможности устроиться на работу. По сути, забота о ребенке и становится его основной деятельностью, предполагающей ежемесячную денежную выплату, которая составляет менее 7000 рублей, и это уже с учетом всех северных коэффициентов.

Понятно, что на такие деньги съездить с ребенком в отпуск, мягко говоря, сложно. Но дело даже не в этом, а в том, что федеральное законодательство как-то упустило целую категорию граждан, также проживающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и имеющих, на мой взгляд, полное право на льготу по оплате проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года.

Решением 32-й сессии депутаты Архангельского областного Собрания обратились в адрес Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина с просьбой о положительном решении проблемы получателей социальной пенсии по инвалидности, проживающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.