Десятки поправок внесены в бюджет Архангельской области

Руководитель фракции Сергей Пивков отметил, что все поправки сформированы из обращений и жалоб жителей региона в местные отделения партии:– Мы еще раз проработали всю массу поступивших к нам обращений и выявили наиболее острые. Здесь нам очень помогли координаторы местных отделений ЛДПР, которые находятся в постоянном контакте с жителями своих территорий. Поэтому география наших предложений очень широка. Например, строительство котельных для Емцовской и Обозерской школ Плесецкого района, организация водоснабжения поселка Легашевская запань в Онеге, реконструкция Новодвинского ГКЦ, строительство школы в поселке Шалакуша Няндомского района, развитие инфраструктуры нового микрорайона города Коряжмы, приобретение спецтехники для зимнего содержания дорог города Котлас и многие другие. В наш список вошли и общеобластные предложения. Например, по снижению кредиторской задолженности медучреждений региона или по организации выплат заработных плат работникам государственных и муниципальных бюджетных учреждений на уровне МРОТ + «северные». Всего 15 поправок. Мы надеемся, что депутаты других фракций поддержат наши предложения, ведь за каждой из поправок стоят реальные люди и их судьбы.Рассмотрение проекта бюджета Архангельской области и поправок к нему планируется на ближайшей сессии областного Собрания депутатов 13-14 декабря 2017 года.