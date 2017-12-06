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Политика | Главные новости

Десятки поправок внесены в бюджет Архангельской области

вчера 15:12
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Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании внесли 15 поправок к проекту постановления о региональном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
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Руководитель фракции Сергей Пивков отметил, что все поправки сформированы из обращений и жалоб жителей региона в местные отделения партии: 

– Мы еще раз проработали всю массу поступивших к нам обращений и выявили наиболее острые. Здесь нам очень помогли координаторы местных отделений ЛДПР, которые находятся в постоянном контакте с жителями своих территорий. Поэтому география наших предложений очень широка. Например, строительство котельных для Емцовской и Обозерской школ Плесецкого района, организация водоснабжения поселка Легашевская запань в Онеге, реконструкция Новодвинского ГКЦ, строительство школы в поселке Шалакуша Няндомского района, развитие инфраструктуры нового микрорайона города Коряжмы, приобретение спецтехники для зимнего содержания дорог города Котлас и многие другие. В наш список вошли и общеобластные предложения. Например, по снижению кредиторской задолженности медучреждений региона или по организации выплат заработных плат работникам государственных и муниципальных бюджетных учреждений на уровне МРОТ + «северные». Всего 15 поправок. Мы надеемся, что депутаты других фракций поддержат наши предложения, ведь за каждой из поправок стоят реальные люди и их судьбы. 

Рассмотрение проекта бюджета Архангельской области и поправок к нему планируется на ближайшей сессии областного Собрания депутатов 13-14 декабря 2017 года. 
Автор: sapivkov.ru
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Десятки поправок внесены в бюджет Архангельской области
Десятки поправок внесены в бюджет Архангельской области
Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании внесли 15 поправок к проекту постановления о региональном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
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