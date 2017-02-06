Архангельск: Политика

Сельхозпроизводители обратились с открытым письмом к губернатору Архангельской области в связи с увольнением очередного министра АПК региона Алексея Коротенкова, который возглавил водорослевый комбинат.

Сейчас должность министра вакантна. Временно исполняющей обязанности руководителя сельхозведомства назначена Ирина Бажанова. До этого она являлась заместителем министра.

Фермеры возмущены кадровой чехардой в ведомстве. В своем обращении они отмечают, что пятилетие Игоря Орлова в должности губернатора совпало с увольнением очередного, уже пятого по счету, министра агропромышленного комплекса.



"Этот факт свидетельствует о том, что должности министров замещали люди, не готовые к этой работе, и по этой же причине министерству АПК так и не удалось выстроить эффективную систему взаимоотношений, обеспечивающую перспективу развития и сильным, и слабым предприятиям", говорится в обращении.

По словам авторов письма, сельскохозяйственные товаропроизводители и переработчики по-прежнему остаются в острой зависимости от дотаций, а министерство АПК, по своей сути, превратилось в дотационно-распределительный центр без внятной стратегии и ясных целей.



"Труженики села полностью отстранены от участия в управлении сельским хозяйством, поэтому постоянно повышается зависимость министерства от лоббистов и советчиков, имеющих личные финансовые интересы", подчеркивают фермеры.

Сельхозпроизводители уверены, чтобы назначить нового министра АПК, всем кандидатам на этот пост нужно дать возможность представить на публичной площадке свои программы, чтобы заинтересованные стороны получили ответы на свои вопросы и дали им оценку.



"Публичный конкурс в такой форме не только даст обратную связь от тружеников села, представителей перерабатывающих предприятий и торговых сетей, но и поможет выявить грамотного управленца, лидера, который сможет без раскачки приступить к исполнению своих обязанностей и начать принимать нужные отрасли решения, не наломав при этом дров", - уверены члены Ассоциации Фермеров Русского Севера.