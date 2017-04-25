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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Глава Поморья Игорь Орлов встретился с архангельскими госдумовцами

Актуальные для жителей региона вопросы губернатор Игорь Орлов обсудил на традиционной встрече с депутатами Государственной Думы РФ Еленой Вторыгиной, Дмитрием Юрковым и Андреем Палкиным.
Особое внимание было уделено реализации программы по переселению из аварийного жилья. Как отметила Елена Вторыгина, в этом году Поморье дополнительно получило более 904 миллиона рублей.
 
Глава региона Игорь Орлов констатировал: по объёмам строительства жилья вопросов нет. Но есть некоторые опасения по срокам.
 
— У нас надёжные партнёры, и все объёмы будут выполнены, – подчеркнул губернатор – Даже в Коноше, где я посетил все площадки, отставание в пределах допустимого. Выделение дополнительных средств – это высокая оценка того, что было сделано регионом в рамках четвёртого этапа программы. И это также – результат нашей с вами совместной работы.
 
Участники встречи обсудили ряд вопросов в сфере водных отношений.
 
Игорь Орлов и депутаты дали высокую оценку проведённому при финансовой поддержке Росводресурсов капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений в посёлке Пинега.
Губернатор также напомнил, что успешно завершена расчистка реки Ваймуга в районе посёлка Самодед Плесецкого района.
 
В ближайших планах – берегоукрепительные работы на набережной Седова в Архангельске. Деньги на этот проект уже выделены.
 
Елена Вторыгина рассказала о новом обращении к ней жителей Приморского района, которые сообщили о необходимости укрепления берегов на своей территории.
 
Губернатор поддержал инициативу депутатов обсудить возможности решения этого вопроса с региональным министерством природных ресурсов и ЛПК: «Это вопрос благополучия людей, которые проживают на берегах рек. Процесс надо начинать».
 
На встрече, кроме того, обсудили организацию летнего детского отдыха и ряд других социальных вопросов.
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автор: dvinalander
просмотров: 137
дата: 25.04.17 | 14:05
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