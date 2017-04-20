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Архангельск: Политика

     

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Глава Поморья и новый бизнес-омбудсмен обсудили развитие правозащитного института

Губернатор Игорь Орлов и бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев на рабочей встрече обсудили развитие правозащитного института и приоритеты в работе с предпринимательским сообществом региона

«Совместно с институтом бизнес-уполномоченного у нас выработана стратегия взаимодействия с предпринимательским сообществом. Уверен, что лучшие практики будут вами продолжены и усовершенствованы. Вы пришли из предпринимательской среды и знакомы с актуальными вопросами и проблемами. Накопленный опыт и знания помогут вам в каждодневной работе, а ваша активность и свежий взгляд придадут новый импульс развитию института», – отметил глава региона Игорь Орлов.

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцевпоблагодарил главу региона за доверие и поддержку.

«Защищать интересы и права предпринимателей – это реальная возможность на законодательном и практическом уровнях помочь бизнесу, снизить административное давление, поддерживать открытый диалог между органами власти и бизнес-объединениями. Задача сегодня – обеспечить достойную преемственность результатов и быть помощником для предпринимательского сообщества», – акцентировал Иван Кулявцев.

Также в ходе встречи участники обсудили результаты, достигнутые за время работы первого бизнес-уполномоченного Николая Евменова. К слову, была создана необходимая нормативно-правовая база, в муниципальных образованиях появились общественные представители уполномоченного. Вопросы эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества и власти стали регулярно рассматриваться на сформированном Экспертном совете при бизнес-уполномоченном.

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автор: Business News
просмотров: 195
дата: 20.04.17 | 16:40
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
По стандартной ставке - 10%?))
20.04.17
16:47
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