Архангельск: Политика

Губернатор Игорь Орлов и бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев на рабочей встрече обсудили развитие правозащитного института и приоритеты в работе с предпринимательским сообществом региона

«Совместно с институтом бизнес-уполномоченного у нас выработана стратегия взаимодействия с предпринимательским сообществом. Уверен, что лучшие практики будут вами продолжены и усовершенствованы. Вы пришли из предпринимательской среды и знакомы с актуальными вопросами и проблемами. Накопленный опыт и знания помогут вам в каждодневной работе, а ваша активность и свежий взгляд придадут новый импульс развитию института», – отметил глава региона Игорь Орлов.

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцевпоблагодарил главу региона за доверие и поддержку.

«Защищать интересы и права предпринимателей – это реальная возможность на законодательном и практическом уровнях помочь бизнесу, снизить административное давление, поддерживать открытый диалог между органами власти и бизнес-объединениями. Задача сегодня – обеспечить достойную преемственность результатов и быть помощником для предпринимательского сообщества», – акцентировал Иван Кулявцев.

Также в ходе встречи участники обсудили результаты, достигнутые за время работы первого бизнес-уполномоченного Николая Евменова. К слову, была создана необходимая нормативно-правовая база, в муниципальных образованиях появились общественные представители уполномоченного. Вопросы эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества и власти стали регулярно рассматриваться на сформированном Экспертном совете при бизнес-уполномоченном.