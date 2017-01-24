Архангельск: Политика

фото, видео с места события Глава норвежского МИДа «изучает возможность» посетить Архангельск Об этом заявил Бёрге Бренде на встрече с журналистами во время конференции "Арктические рубежи" в Тромсё. Глава внешнеполитического ведомства приглашен для участия в работе намеченного на март международного форума «Арктика - территория диалога»



"Что касается Арктики, Арктического совета, а также региона Баренцева моря, то российско-норвежское сотрудничество там успешно работает, - сказал Бренде. - Мы совместно управляем одним из крупнейших в мире запасов дикой рыбы, и этот пример успеха необходимо изучать всем. Арктической трески в (Баренцевом) море сейчас больше, чем когда-либо; в прошлом году было добыто свыше 1 млн тонн, и это результат консенсуса наших стран. Мы также усилили сотрудничество в сферах ядерной безопасности, защиты окружающей среды, а весной, я надеюсь, проведем (в Москве) заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами", - передает



Напомним, делегации арктических стран приглашены на архангельский форум с участием президента, мероприятие пройдет 29-30 марта в Архангельске.

Бренде рассказал журналистам, что страна намерена развивать совместную работу с Россией в регионе Баренцева моря."Что касается Арктики, Арктического совета, а также региона Баренцева моря, то российско-норвежское сотрудничество там успешно работает, - сказал Бренде. - Мы совместно управляем одним из крупнейших в мире запасов дикой рыбы, и этот пример успеха необходимо изучать всем. Арктической трески в (Баренцевом) море сейчас больше, чем когда-либо; в прошлом году было добыто свыше 1 млн тонн, и это результат консенсуса наших стран. Мы также усилили сотрудничество в сферах ядерной безопасности, защиты окружающей среды, а весной, я надеюсь, проведем (в Москве) заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами", - передает ТАСС слова главы МИД Норвегии. версия для печати просмотров: 108

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