Архангельск: Политика

Оппозиционный активист объявил о своем решении баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Сейчас он открывает свои штабы почти во всех регионах страны. Архангельск - не исключение.

В мае организационный штаб Алексея Навального должен появиться в областном центре. Первые подобные пункты откроются в стране уже в феврале. Они будут находиться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, - сообщает издание РБК.



Соратник оппозиционера Леонид Волков описал у себя в блоге специфику работы такого оргпункта. «Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты», пояснил Волков.



