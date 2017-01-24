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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Оппозиционер Алексей Навальный откроет в Архангельске свой предвыборный штаб

Оппозиционный активист объявил о своем решении баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Сейчас он открывает свои штабы почти во всех регионах страны. Архангельск - не исключение.
В мае организационный штаб Алексея Навального должен появиться в областном центре. Первые подобные пункты откроются в стране уже в феврале. Они будут находиться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, - сообщает издание РБК. 

Соратник оппозиционера Леонид Волков описал у себя в блоге специфику работы такого оргпункта. «Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты», пояснил Волков.

  
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просмотров: 120
дата: 24.01.17 | 12:40
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
Василий П. (4)
лешка американец не смог бабки амероф с мишкой американцем 2% поделить
24.01.17
13:13
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Василий П. (3)
еще в Архангельске нам этого гопника -баклана не хватает.Все бегает по америкосии ,просит хозяев амероф войну в России устроить
24.01.17
13:11
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kemastreet (2)
Главный российский оппозиционер-США.
24.01.17
12:59
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Vadimych (1)
Огонь по штабам! :)
24.01.17
12:53
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