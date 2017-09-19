Главным советником северодвинского градоначальника стал бывший предприниматель

Роману Машенькину 44 года, родился и живет в Северодвинске. В 1996 году окончил Севмашвтуз по специальности «Металлургия».



В 90-е годы был индивидуальным предпринимателем, затем трудился в крупных городских и региональных компаниях. В 2010 года принят на работу в администрацию Северодвинска. В 2012-2013 годах возглавлял редакцию городской газеты «Северный рабочий». С 2013 года трудился в отделе муниципальных программ и работы с предпринимателями при управлении экономики.



Напомним, первой должность советника главы Северодвинска получиала Анна Савочкина, возглавляющая отдел организационно-аналитической и кадровой работы управления образования горадминистрации. Она стала первой в истории города женщиной, назначенной на эту должность.



Таким образом, у Игоря Скубенко стало уже два штатных советника. Напомним, у предыдущего градоначальника их было четверо.