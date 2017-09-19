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Политика | Главные новости

Главным советником северодвинского градоначальника стал бывший предприниматель

сегодня 20:49
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Руководителем группы советников главы Северодвинска назначен Роман Машенькин. До этого Игорь Скубенко представил общественности своего первого помощника - Анну Савочкину.
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Фото: severodvinsk.info
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Роману Машенькину 44 года, родился и живет в Северодвинске. В 1996 году окончил Севмашвтуз по специальности «Металлургия».

В 90-е годы был индивидуальным предпринимателем, затем трудился в крупных городских и региональных компаниях. В 2010 года принят на работу в администрацию Северодвинска. В 2012-2013 годах возглавлял редакцию городской газеты «Северный рабочий». С 2013 года трудился в отделе муниципальных программ и работы с предпринимателями при управлении экономики.

Напомним, первой должность советника главы Северодвинска получиала Анна Савочкина, возглавляющая отдел организационно-аналитической и кадровой работы управления образования горадминистрации. Она стала первой в истории города женщиной, назначенной на эту должность.

Таким образом, у Игоря Скубенко стало уже два штатных советника. Напомним, у предыдущего градоначальника их было четверо.  

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