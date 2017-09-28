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Политика | Главные новости

Губернатор НАО продолжил череду отставок глав российских регионов

сегодня 15:22
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Руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин сегодня подал в отставку. Исполняющим обязанности главы НАО Владимир Путин назначил Александра Цыбульского, который ранее занимал пост замминистра экономического развития России.
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Фото: u-freesoft.ru

Игорь Кошин сегодня продолжил череду отставок глав регионов. До этого добровольно сложили с себя полномочия  глава Нижегородской области Валерий Шанцев , губернатор Самарской области Николай Меркушкин, красноярский губернатор Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Отставка Игоря Кошина, скорее всего, связана с невыполнением майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и на низкие темпы строительства социальных объектов в регионе . Ненецким атвономным округом он руководил с 2014 года. По словам самого Кошина, отставка связана с переходом на новое место работы, - сообщают РИА Новости

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Губернатор НАО продолжил череду отставок глав российских регионов
Губернатор НАО продолжил череду отставок глав российских регионов
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