Губернатор НАО продолжил череду отставок глав российских регионов

Руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин сегодня подал в отставку. Исполняющим обязанности главы НАО Владимир Путин назначил Александра Цыбульского, который ранее занимал пост замминистра экономического развития России.

Игорь Кошин сегодня продолжил череду отставок глав регионов. До этого добровольно сложили с себя полномочия глава Нижегородской области Валерий Шанцев , губернатор Самарской области Николай Меркушкин, красноярский губернатор Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Отставка Игоря Кошина, скорее всего, связана с невыполнением майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и на низкие темпы строительства социальных объектов в регионе . Ненецким атвономным округом он руководил с 2014 года. По словам самого Кошина, отставка связана с переходом на новое место работы, - сообщают РИА Новости.