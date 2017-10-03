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Политика | Главные новости

Игорь Годзиш поднялся на один пункт в медиарейтинге глав городов

сегодня 17:13
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Глава Архангельска Игорь Годзиш занял пятую позицию в медиарейтинге глав столиц Северо-Западного федерального округа за сентябрь 2017 года.
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Эксперты отмечают стремление главы Архангельска открыто обсуждать самые актуальные для горожан проблемы, публично рассказывать о принципиальной позиции и мероприятиях, проводимых городскими властями.

В частности, речь идет о решении вопроса организации автобусного сообщения в городе в рамках внедрения новой маршрутной сети и новых правил пользования общественным транспортом.

Как известно, данный рейтинг составляется на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Он построен с помощью базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 33,5 тысяч наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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