Архангельск: Политика

Глава Архангельска занял четвертую позицию в медиарейтинге глав столиц Северо-Западного федерального округа за 2016 год.

Как известно, данный рейтинг составляется на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Он построен с помощью базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 33,5 тысяч наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

В 2016 году первое место в рейтинге глав столиц Северо-Западного федерального округа традиционно занял Глава Калининграда Александр Ярошук. Глава Архангельска Игорь Годзиш прибавил за истекший год одну позицию и занял четвертое место из девяти.