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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Игорь Годзиш поднялся на один пункт в медиарейтинге глав Северо-Запада

Глава Архангельска занял четвертую позицию в медиарейтинге глав столиц Северо-Западного федерального округа за 2016 год.

Как известно, данный рейтинг составляется на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Он построен с помощью базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 33,5 тысяч наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

В 2016 году первое место в рейтинге глав столиц Северо-Западного федерального округа традиционно занял Глава Калининграда Александр Ярошук. Глава Архангельска Игорь Годзиш прибавил за истекший год одну позицию и занял четвертое место из девяти.

  
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просмотров: 112
дата: 30.01.17 | 18:15
комментариев: 4
0 2
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Комментарии пользователей
Марина Р. (4)
Эксперты считают, что внезапное улучшение позиций Игоря Годзиша в медиа-рейтинге связано с усилением работы по продвижению его образа в СМИ. То есть, это победа даже на самого Годзиша, а его пресс-службы. А вот читатели «Двины-Информ» пока относятся к работе градоначальника или плохо или нейтрально. (с)
30.01.17
19:15
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0vod (2)
А я сегодня вышел на улицу и рейтинг Годзиша просто-таки рухнул, едва не придавив. Крыши в сосулечном орнаменте и свисающих сугробах. По тротуарам и мостовым грязная каша по колено и ледяные надолбы под ней. Танки не пройдут, а люди как-то передвигаются. И если Архангельский городничий на четвертом месте, я боюсь даже подумать, что творится в остальных городах.
30.01.17
18:49
+
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fantazer (1)
Для показателя эффективности, не рейтингами нужно мериться. Зачем ему наступать на старые "лепёхи" от эксМЭРха. Особенно в тот момент, когда есть проблема с уборкой снега. Не умно проступают, публикуя такой материал. Пиарщики, какие пиарщики)
30.01.17
18:47
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