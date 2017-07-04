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Политика | Главные новости

Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции

вчера 16:57
215 1
Глава Архангельска Игорь Годзиш занял 5 строку в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Западного федерального округа за июнь.
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Социологи формируют рейтинг 13 первых лиц субъектов Северо-Запада на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

Эксперты отмечают, что столь стремительный подъем главы Архангельска в рейтинге – с восьмого на пятое место, связан с усилением публичности работы администрации города и его главы, оперативностью пресс-службы в предоставлении информации по обращениям СМИ. Кроме того, в июне столица Поморья вновь стала площадкой для проведения мероприятия федерального значения – здесь прошел съезд союза городов воинской славы.

215 1
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оставить комментарий:
naprimer
05.07.17
01:36
Поскольку главная цель кипучей деятельности - это пиар, только и заботятся, как бы свой медиа-рейтинг завысить. Кроме начальства, никому не нужны эти абсурдные мероприятия и публикации, только напрасные расходы тощего бюджета. Радует только одно, что нет подобного рейтинга среди утрудившихся сенаторов, там и так понятно, кто повышает свой статус среди таких же болтунов
 
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Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции
Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции
Глава Архангельска Игорь Годзиш занял 5 строку в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Западного федерального округа за июнь.
вчера 16:57
216 1
naprimer: Поскольку главная цель кипучей деятельности - это пиар, только и заботятся, как бы свой...
 
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