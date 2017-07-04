Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции

Социологи формируют рейтинг 13 первых лиц субъектов Северо-Запада на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

Эксперты отмечают, что столь стремительный подъем главы Архангельска в рейтинге – с восьмого на пятое место, связан с усилением публичности работы администрации города и его главы, оперативностью пресс-службы в предоставлении информации по обращениям СМИ. Кроме того, в июне столица Поморья вновь стала площадкой для проведения мероприятия федерального значения – здесь прошел съезд союза городов воинской славы.