Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции
вчера 16:57
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Глава Архангельска Игорь Годзиш занял 5 строку в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Западного федерального округа за июнь.
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05 июля, среда 06:36
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$58.58
€65.32
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Социологи формируют рейтинг 13 первых лиц субъектов Северо-Запада на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.
Эксперты отмечают, что столь стремительный подъем главы Архангельска в рейтинге – с восьмого на пятое место, связан с усилением публичности работы администрации города и его главы, оперативностью пресс-службы в предоставлении информации по обращениям СМИ. Кроме того, в июне столица Поморья вновь стала площадкой для проведения мероприятия федерального значения – здесь прошел съезд союза городов воинской славы.
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