Архангельск: Политика

В Кремле состоялось совместное заседание Госсовета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

В мероприятии под председательством Владимира Путина принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.



Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Госсовета, стало расселение аварийного жилья.



На 1 апреля в России, начиная с 2008 года, расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% от плана.



Владимир Путин поручил Правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из аварийного жилья. Глава государства отметил, что в переходный период до 2019 года должно быть продлено и действие федерального Фонда ЖКХ.



На территории Архангельской области в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрено расселение 928 аварийных домов Архангельской области общей площадью 264,8 тыс. кв. метров и переселение 15 620 граждан.



К настоящему времени мероприятия программы выполнены на 72 процента, расселено 190,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселены 10 562 человека.



— Для нашего региона и особенно для Архангельска переселение из аварийного жилья – сверхактуальная задача. И, конечно, те поручения, которые дал Президент в ходе заседания Госсовета – это не только оценка эффективности самой программы, но и долгожданный ответ тем гражданам, чье жилье признано аварийным после 1 января 2012 года, – отметил Игорь Орлов. – Сейчас нам необходимо проанализировать те трудности, которые возникли в ходе выполнения программы и самое главное – продолжить её реализацию.



Участники заседания также рассмотрели ход формирования национальной сети многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг.



Президент дал положительную оценку результатам реализации этого проекта и отметил, что по всей стране сегодня работают 3 000 МФЦ, а число обращений в прошлом году превысило 60 миллионов.



В Архангельской области сеть отделений МФЦ полностью сформирована. На территории региона функционируют 30 отделений, они созданы во всех городах и райцентрах области. Кроме того, открыто 95 территориально обособленных структурных подразделений в сельской местности.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг по итогам 2016 года возросла на 14 % и составила 95 % от всего населения региона.



На данный момент во всех отделения МФЦ проводятся ежеквартальные анкетирования заявителей. Результаты опросов показывают, что жители области довольны качеством обслуживания. В 2016 году также наблюдалась положительная динамика: число положительно оценивших качество услуг МФЦ граждан составило 99,5 %.



Тем не менее Игорь Орлов заявил, что работу центров необходимо совершенствовать.



— Многофункциональные центры доказали свою востребованность. Необходимо продолжить работу над повышением качества обслуживания и расширением перечня услуг МФЦ, максимально учитывая интересы каждого заявителя, – подчеркнул глава региона.