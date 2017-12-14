Комитет по этике «закрыл глаза» на перепалку депутатов в Архоблсобрании

Накануне на сессии Архоблсобрания принимался бюджет Поморья на 2018 год и плановые 2019-2020 гг. Председатель комитета областного Собрания по бюджету и налоговой политике Сергей Моисеев представлял поправки депутатов к главному финансовому документу. Три поправки, которые комитет отклонил, рассматривались отдельно.Автор одной из них — Эрнест Белокоровин, он предлагал 58 миллионов рублей дополнительно выделить на реконструкцию набережной Георгия Седова в Соломбале. Фактически, это был блеф, так как финансирование предлагалось снять с администрации губернатора, а это почти все деньги, которые были выделены на её содержание. Парламентарий выступил довольно эмоционально, назвав коллег Ухина и Моисеева «продолжением правительства региона». Последний назвал поведение Белокоровина «хамским».«Нечасто в законодательном органе можно слышать такую перепалку, тем более между представителями одной фракции, - рассказал News29 депутат Юрий Шаров. Видно, что народные избранники уже начали свою избирательную кампанию - риторика становится жестче, местами и популизмом пахнет».В этой ситуации депутата Шарова удивляет беспомощность комитета по этике и регламенту. «Реакция должна быть однозначно: выступление с попыткой напомнить о регламенте, замечание или лишение слова. У всех есть право выступать, но свобода одного депутата заканчивается в том месте, где начинается свобода другого депутата», - заключил Юрий Шаров.