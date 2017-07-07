Кресло Татьяны Седуновой в Архоблсобрании занял Дмитрий Мильченко
сегодня 17:08
119 0
Решение было принято на состоявшемся сегодня заседании областной избирательной комиссии. Вакантный мандат народного избранника получил Дмитрий Мильченко.
|
07 июля, пятница 18:18
|
$58.58
€65.32
|
|
При проведении выборов в 2013 году Дмитрий Сергеевич выдвигался региональным отделением партии «Справедливая Россия» в составе кандидатов по единому избирательному округу №23 и был включен в региональную часть списка.
Напомним, Мильченко занял кресло лишенного мандата депутата-эсера Татьяны Седуновой. Решение о досрочном прекращении ее депутатских полномочий было принято на очередной сессии Архангельского областного Собрания. Это связано с судимостью, которая имелась у Седуновой по факту чесотки в детском лагере.
|