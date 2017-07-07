Кресло Татьяны Седуновой в Архоблсобрании занял Дмитрий Мильченко

Решение было принято на состоявшемся сегодня заседании областной избирательной комиссии. Вакантный мандат народного избранника получил Дмитрий Мильченко.

Новости по теме Депутата Архоблсобрания Седунову лишили мандата из-за чесотки в детском лагере

При проведении выборов в 2013 году Дмитрий Сергеевич выдвигался региональным отделением партии «Справедливая Россия» в составе кандидатов по единому избирательному округу №23 и был включен в региональную часть списка.

Напомним, Мильченко занял кресло лишенного мандата депутата-эсера Татьяны Седуновой. Решение о досрочном прекращении ее депутатских полномочий было принято на очередной сессии Архангельского областного Собрания. Это связано с судимостью, которая имелась у Седуновой по факту чесотки в детском лагере.