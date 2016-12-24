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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Лидером единороссов Архангельской области стал 73-летний Виталий Фортыгин

Отчетно-выборная конференции «Единой России» проходила сегодня в научной библиотеке САФУ. На ней был сформирован новый состав областного политсовета, а также избран руководитель регионального отделения партии.
Секретарем Архангельского регионального отделения «Единой России» на ближайшие 5 лет избран один из опытнейших депутатов областного Собрания, работавший спикером в нескольких созывах и уже возглавлявший ряды партии в Поморье, 73-летний Виталий Фортыгин. Такое решение было принято на сегодняшнем съезде партии.

Напмоним, предыдущий лидер единороссов области - Сергей Моисеев - добровольно сложил с себя полномочия накануне выборов в Госдуму. Все это время Виталий Сергеевич исполнял обязанности секретаря.

В состав вновь избранного политсовета партии, состоящего из 45 человек, вошли 15 секретарей первичных отделений, 8 секретарей местных отделений, руководитель региональной общественной приемной, руководитель регионального исполнительного комитета, 7 координаторов партийных проектов и один член Федерального Собрания (Людмила Кононова). Также в состав политсовета вошли 14 областных депутатов, 7 депутатов представительных органов, 3 главы городских округов (Андрей Бральнин, Михаил Гмырин, Игорь Годзиш) и 3 представителя от правительства Архангельской области (Алексей Алсуфьев, Иван Дементьев, Игорь Орлов).
 
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дата: 24.12.16 | 17:48
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