Архангельск: Политика

Что касается областного Собрания, то 17 февраля состоится заседание избирательной комиссии. На повестке – организация предвыборной гонки. Участие в ней смогут принять самовыдвиженцы и представители политических партий. Голосование будет проходить в Онеге, Котласе и Шенкурске. Напомним, что освободились места Сергея Мышковского
, обанкротившего третий лесозавод, криминального профлидера Александра Савкина
и бывшего котласского депутата-банкрота
Андрея Палкина, который отправился в Госдуму.
Там же оказался и Дмитрий Юрков
. Ранее он был депутатом Горсовета от четвертого одномандатного округа Архангельска. В его ведении находились Варавино и Майская Горка. Жителям этих территорий в мае и придется сделать свой выбор относительно того, кто займет кресло парламентария. Предвыборная гонка стартует с 4 марта. В ней примут участие, как минимум, представители пяти партий.
Что касается дня голосования, то он будет единым. Предполагается, что выборы в областное собрание и Горсовет состоятся 21 мая.
11:44