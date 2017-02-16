наверх
Новости Архангельска
16 февраля, четверг 12:04
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
95
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
79
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
60
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
54
12.02.17
Институт страховых представителей «РГС-Медицина»
42
12.02.17
Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков
36
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
32
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Май принесет в Поморье довыборы депутатов в Горсовет и областное Собрание

Места троих экс-депутатов Архангельского областного Собрания оказались вакантными. Появилось и свободное кресло в горсовете. Дмитрий Юрков пошел на повышение, став депутатом Госдумы. Места будут "разыграны" в мае.
Что касается областного Собрания, то 17 февраля состоится заседание избирательной комиссии. На повестке – организация предвыборной гонки. Участие в ней смогут принять самовыдвиженцы и представители политических партий. Голосование будет проходить в Онеге, Котласе и Шенкурске. Напомним, что освободились места Сергея Мышковского, обанкротившего третий лесозавод, криминального профлидера Александра Савкина и бывшего котласского депутата-банкрота Андрея Палкина, который отправился в Госдуму.
 
Там же оказался и Дмитрий Юрков. Ранее он был депутатом Горсовета от четвертого одномандатного округа Архангельска. В его ведении находились Варавино и Майская Горка. Жителям этих территорий в мае и придется сделать свой выбор относительно того, кто займет кресло парламентария. Предвыборная гонка стартует с 4 марта. В ней примут участие, как минимум, представители пяти партий.
 
Что касается дня голосования, то он будет единым. Предполагается, что выборы в областное собрание и Горсовет состоятся 21 мая.
 
 
  
версия для печати
  
просмотров: 70
дата: 16.02.17 | 11:39
комментариев: 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Разыграны...
16.02.17
11:44
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080