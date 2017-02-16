Архангельск: Политика

фото, видео с места события Май принесет в Поморье довыборы депутатов в Горсовет и областное Собрание Места троих экс-депутатов Архангельского областного Собрания оказались вакантными. Появилось и свободное кресло в горсовете. Дмитрий Юрков пошел на повышение, став депутатом Госдумы. Места будут "разыграны" в мае.



Там же оказался и



Что касается дня голосования, то он будет единым. Предполагается, что выборы в областное собрание и Горсовет состоятся 21 мая.





Что касается областного Собрания, то 17 февраля состоится заседание избирательной комиссии. На повестке – организация предвыборной гонки. Участие в ней смогут принять самовыдвиженцы и представители политических партий. Голосование будет проходить в Онеге, Котласе и Шенкурске. Напомним, что освободились места Сергея Мышковского , обанкротившего третий лесозавод, криминального профлидера Александра Савкина и бывшего котласского депутата-банкрота Андрея Палкина, который отправился в Госдуму.Там же оказался и Дмитрий Юрков . Ранее он был депутатом Горсовета от четвертого одномандатного округа Архангельска. В его ведении находились Варавино и Майская Горка. Жителям этих территорий в мае и придется сделать свой выбор относительно того, кто займет кресло парламентария. Предвыборная гонка стартует с 4 марта. В ней примут участие, как минимум, представители пяти партий.Что касается дня голосования, то он будет единым. Предполагается, что выборы в областное собрание и Горсовет состоятся 21 мая. версия для печати просмотров: 70

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