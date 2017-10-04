Михаил Гмырин настаивает на проверке результатов выборов спикера горсовета

В Северодвинске продолжаются дискуссии по поводу результата на выборах спикера горсовета. Михаил Гмырин неожиданно для всех не занял этот пост, несмотря на поддержку нового главы города и губернатора Поморья.

В эфире северодвинского телеканала «Свой регион» Михаил Гмырин рассказал, что предложение баллотироваться на пост спикера горсовета поступило ему от нового главы города корабелов Игоря Скубенко, поддержал его и глава региона Игорь Орлов.

Напомним, на самой сессии все пошло не по сценарию. Представитель фракции ЛДПР выдвинул кандидата от «Единой России» Михаила Старожилова, который и набрал неожиданно для всех большинство голосов.

Михаил Гмырин назвал такое решение депутатов «политическим шулерством». По его словам, за этим стоят финансовые интересы отдельной группы людей, а также ряд политических амбиций. Экс-глава города корабелов уверен, что надо провести партийную проверку.

Между тем сами выборы признаны законными. Глава Северодвинска Игорь Скубенко уже сказал, что несмотря на неожиданный результат, он настроен на конструктивную работу с народными избранниками. Глава региона Игорь Орлов пока ещё никак не прокомментировал эту ситуацию.

Гмырин и Старожилов являются членами партии «Единая Россия». Ещё перед голосованием экс-спикер горсовета Владимир Мелехин напомнил последнему про партийную дисциплину и намекнул на самоотвод. Не исключено, что давление на Михаила Старожилова продолжится. Пока Михаил Гмырин продолжает политическую карьеру в качестве рядового депутата горсовета.



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