Архангельск: Политика

Сегодня глава ведомства Сергей Донской совместно с губернатором Архангельской области Игорем Орловым проведёт рабочую встречу с коллективом национального парка, обсудит задачи по развитию территории с учетом его расширения.

Территория национального парка увеличена на 7,4 млн га. Расширение произошло за счёт территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа площадью 1,6 млн га и участка внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, примыкающего к архипелагу, площадь которого составила 5,8 млн га.

Нацпарк «Русская Арктика» стал самой большой в России особо охраняемой природной территорией с площадью 8,8 млн га. Это также самый крупный сухопутный национальный парк и морской природный резерват в России.

В ходе встречи будут обсуждаться планы проведения очистки территории парка (архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля) от отходов, образовавшихся в ходе освоения Арктики в советские времена.

12 февраля Сергей Донской проведёт совещание с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун по вопросам формирования в субъекте Федерации новой системы обращения с отходами и ряд вопросов в сфере охраны окружающей среды.