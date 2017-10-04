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Политика | Главные новости

Молодым предпринимателям Архангельской области помогут в развитии бизнеса

сегодня 16:08
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14 октября в Поморье при поддержке Русской школы управления стартует бесплатная образовательная молодежная программа «Динамичный старт», которая позволит всем желающим получить необходимые знания и навыки для успешного старта и ведения бизнеса.
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Фото: fs.4geo.ru
«Динамичный старт» пройдет в Архангельской области с 14 октября по 9 декабря. Проект откроется бизнес-уикендом в Северном государственном медицинском университете (СГМУ), где 14 и 15 октября успешные предприниматели Архангельской области на кейсах из собственной практики покажут участникам, как можно построить бизнес с нуля. В числе спикеров: Сергей Пятовский – владелец «ДоДо пицца» в Вельске и Мирном, Антон Еликов – коммерческий директор и сооснователь компании «Умная касса Мерката», Рустам Аюпов – предприниматель, амбассадор и наставник «LIKE-центра».
 
В течение двух следующих месяцев молодые предприниматели посетят множество образовательных мероприятий с участием лучших бизнес-тренеров России и руководителей крупнейших компаний Архангельской области: бизнес-завтраки, индивидуальные консультации, конференции, форумы, семинары и мастер-классы. Кроме того, они будут разрабатывать собственные проекты и участвовать в конкурсах. Авторы самых перспективных проектов получат помощь в получении грантов и другой инвестиционной поддержки.
 
Программа «Динамичный старт» откроет перед участниками двери в мир бизнеса и позволит четко спланировать свое будущее. В результате обучения они смогут выбрать оптимальную идею для бизнеса, разработать  бизнес-проект, развить  личностные  навыки  (ведение переговоров, управление  проектами,  управление  персоналом) и найти бизнес-партнеров.
 
По итогам прохождения образовательной программы Русская Школы Управления выдаст всем предпринимателям (посетившим не менее 80% занятий) удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
 
Участником программы «Динамичный старт» может стать любой житель Архангельской области в возрасте от 14 до 30 лет. Все что нужно – это оставить заявку на сайте.
Автор: Анна К.
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Молодым предпринимателям Архангельской области помогут в развитии бизнеса
Молодым предпринимателям Архангельской области помогут в развитии бизнеса
14 октября в Поморье при поддержке Русской школы управления стартует бесплатная образовательная молодежная программа «Динамичный старт», которая позволит всем желающим получить необходимые знания и навыки для успешного старта и ведения бизнеса.
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