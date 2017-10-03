На конференции в Архангельске обсудят создание высокопроизводительных рабочих мест

В Архангельске пройдет конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Архангельской области». Подобные мероприятия состоятся в 70 регионах России.

В Поморье организаторами конференции выступают институт уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, министерство экономического развития Архангельской области, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Принять участие в конференции приглашаются представители органов власти, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, профильных вузов и научных организаций.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Архангельской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.

Планируется, что конференция состоится 18 октября.