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Политика | Главные новости

На конференции в Архангельске обсудят создание высокопроизводительных рабочих мест

сегодня 12:51
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В Архангельске пройдет конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Архангельской области». Подобные мероприятия состоятся в 70 регионах России.
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В Поморье организаторами конференции выступают институт уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, министерство экономического развития Архангельской области, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Принять участие в конференции приглашаются представители органов власти, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, профильных вузов и научных организаций.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Архангельской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.

Планируется, что конференция состоится 18 октября.

Автор: Business News
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На конференции в Архангельске обсудят создание высокопроизводительных рабочих мест
На конференции в Архангельске обсудят создание высокопроизводительных рабочих мест
В Архангельске пройдет конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Архангельской области». Подобные мероприятия состоятся в 70 регионах России.
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