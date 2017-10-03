На конференции в Архангельске обсудят создание высокопроизводительных рабочих мест
сегодня 12:51
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В Архангельске пройдет конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Архангельской области». Подобные мероприятия состоятся в 70 регионах России.
В Поморье организаторами конференции выступают институт уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, министерство экономического развития Архангельской области, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».
Принять участие в конференции приглашаются представители органов власти, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, профильных вузов и научных организаций.
По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Архангельской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест.
Планируется, что конференция состоится 18 октября.