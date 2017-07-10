На выборы депутатов Новодвинска заявились первые кандидаты-партийцы

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10 июля, понедельник 19:24
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Как сообщил заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, депутат Архангельского областного Собрания Сергей Пивков, представители ЛДПР первыми из парламентских партий сдали документы для выдвижения кандидатов в местный избирком и имеют все шансы на победу.
– Как показывают результаты выборов последних лет, позиции ЛДПР в Новодвинске сильны, – комментирует Сергей Пивков. – Горожане видят нашу работу и принципиальность в принятии важных для Новодвинска решений. Будь то строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов или вопрос объединения школ, приватизация муниципальных предприятий и другие острые темы. Мы находимся в постоянном контакте с новодвинцами. Двери нашей общественной приемной открыты, и мы всегда стараемся оказать помощь каждому обратившемуся. За это время к нам поступили сотни, а то и тысячи жалоб, ни одна из которых не была оставлена без внимания. Нам не стыдно за свою работу и есть чем гордиться. К новым выборам готовы и уверены в поддержке новодвинцев!
К слову, на прошлых выборах новодвинского горсовета ЛДПР получила наибольшее количество голосов жителей города, опередив даже партию технического большинства. Но затем во фракцию «ЕР» вступили еще и несколько кандидатов, прошедших по одномандатным избирательным округам, что дало им численное преимущество в горсовете. Потом к ним примкнули и депутаты других фракций, что не раз было доказано голосованием по особо значимым для Новодвинска вопросам. Например, только депутаты фракции ЛДПР в прошлом году не поддержали назначение нового главы.
Следующий созыв новодвинского горсовета будет избираться по мажоритарной системе, когда от каждого из семи избирательных округов горожане выберут по три представителя – из них и будет сформирован Городской Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» шестого созыва. Выборы состоятся в воскресенье 10 сентября.
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19:22