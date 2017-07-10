На выборы депутатов Новодвинска заявились первые кандидаты-партийцы

Уже 10 сентября жители города бумажников изберут новый состав горсовета, который должен будет определить вектор развития Новодвинска на ближайшие 5 лет. В числе первых претендентов на депутатские мандаты оказались представители ЛДПР.

Как сообщил заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, депутат Архангельского областного Собрания Сергей Пивков, представители ЛДПР первыми из парламентских партий сдали документы для выдвижения кандидатов в местный избирком и имеют все шансы на победу.

– Как показывают результаты выборов последних лет, позиции ЛДПР в Новодвинске сильны, – комментирует Сергей Пивков. – Горожане видят нашу работу и принципиальность в принятии важных для Новодвинска решений. Будь то строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов или вопрос объединения школ, приватизация муниципальных предприятий и другие острые темы. Мы находимся в постоянном контакте с новодвинцами. Двери нашей общественной приемной открыты, и мы всегда стараемся оказать помощь каждому обратившемуся. За это время к нам поступили сотни, а то и тысячи жалоб, ни одна из которых не была оставлена без внимания. Нам не стыдно за свою работу и есть чем гордиться. К новым выборам готовы и уверены в поддержке новодвинцев!

К слову, на прошлых выборах новодвинского горсовета ЛДПР получила наибольшее количество голосов жителей города, опередив даже партию технического большинства. Но затем во фракцию «ЕР» вступили еще и несколько кандидатов, прошедших по одномандатным избирательным округам, что дало им численное преимущество в горсовете. Потом к ним примкнули и депутаты других фракций, что не раз было доказано голосованием по особо значимым для Новодвинска вопросам. Например, только депутаты фракции ЛДПР в прошлом году не поддержали назначение нового главы.

Следующий созыв новодвинского горсовета будет избираться по мажоритарной системе, когда от каждого из семи избирательных округов горожане выберут по три представителя – из них и будет сформирован Городской Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» шестого созыва. Выборы состоятся в воскресенье 10 сентября.