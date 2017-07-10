Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
09.07.17
833
09.07.17
559
09.07.17
534
09.07.17
425
08.07.17
409
09.07.17
334
09.07.17
304
реклама
реклама
Новости компаний
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Политика | Главные новости

На выборы депутатов Новодвинска заявились первые кандидаты-партийцы

сегодня 18:17
83 1
Уже 10 сентября жители города бумажников изберут новый состав горсовета, который должен будет определить вектор развития Новодвинска на ближайшие 5 лет. В числе первых претендентов на депутатские мандаты оказались представители ЛДПР.
 >

Как сообщил заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, депутат Архангельского областного Собрания Сергей Пивков, представители ЛДПР первыми из парламентских партий сдали документы для выдвижения кандидатов в местный избирком и имеют все шансы на победу.

– Как показывают результаты выборов последних лет, позиции ЛДПР в Новодвинске сильны, – комментирует Сергей Пивков. – Горожане видят нашу работу и принципиальность в принятии важных для Новодвинска решений. Будь то строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов или вопрос объединения школ, приватизация муниципальных предприятий и другие острые темы. Мы находимся в постоянном контакте с новодвинцами. Двери нашей общественной приемной открыты, и мы всегда стараемся оказать помощь каждому обратившемуся. За это время к нам поступили сотни, а то и тысячи жалоб, ни одна из которых не была оставлена без внимания. Нам не стыдно за свою работу и есть чем гордиться. К новым выборам готовы и уверены в поддержке новодвинцев!

К слову, на прошлых выборах новодвинского горсовета ЛДПР получила наибольшее количество голосов жителей города, опередив даже партию технического большинства. Но затем во фракцию «ЕР» вступили еще и несколько кандидатов, прошедших по одномандатным избирательным округам, что дало им численное преимущество в горсовете. Потом к ним примкнули и депутаты других фракций, что не раз было доказано голосованием по особо значимым для Новодвинска вопросам. Например, только депутаты фракции ЛДПР в прошлом году не поддержали назначение нового главы.

Следующий созыв новодвинского горсовета будет избираться по мажоритарной системе, когда от каждого из семи избирательных округов горожане выберут по три представителя – из них и будет сформирован Городской Совет депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» шестого созыва. Выборы состоятся в воскресенье 10 сентября.

Автор: sapivkov.ru
83 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
kemastreet
10.07.17
19:22
Город каких бумажников?Набитых,в смысле лопатников?Или бумажников по месту работы?Так есть ещё фанерщики,ЖБИшники,ЖКХшники,прокурорские,милицейские,песионеры,школьники...
 
+ 0 -
Главные новости | Лента новостей Все новости
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
Политика | Новости раздела
 
На выборы депутатов Новодвинска заявились первые кандидаты-партийцы
На выборы депутатов Новодвинска заявились первые кандидаты-партийцы
Уже 10 сентября жители города бумажников изберут новый состав горсовета, который должен будет определить вектор развития Новодвинска на ближайшие 5 лет. В числе первых претендентов на депутатские мандаты оказались представители ЛДПР.
сегодня 18:17
84 1
kemastreet: Город каких бумажников?Набитых,в смысле лопатников?Или бумажников по месту работы?Так...
 
Кресло Татьяны Седуновой в Архоблсобрании занял Дмитрий Мильченко
Кресло Татьяны Седуновой в Архоблсобрании занял Дмитрий Мильченко
Решение было принято на состоявшемся сегодня заседании областной избирательной комиссии. Вакантный мандат народного избранника получил Дмитрий Мильченко.
07.07.17 17:08
1146 1
Имя схлопнуто: Шило на мыло...
 
Ольга Епифанова возглавила совет по проблемам северных регионов в Госдуме
Ольга Епифанова возглавила совет по проблемам северных регионов в Госдуме
Площадка займется отстаиванием интересов районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.
07.07.17 14:19
490 1
Василий П.: как эта быдломанка может чего то возглавлять если северяне за нее не голосовали ,а она...
 
Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени
Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени
Депутат-банкрот, увеличивший свои доходы в 2016 году почти на 200 млн рублей, подготовил для кредиторов план реструктуризации долгов.
06.07.17 13:08
1494 8
naprimer: Ни в одной крупной стране нет плоского налога для олигархов и малоимущих. Ни в одной...
 
Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции
Игорь Годзиш за июнь поднялся в медиарейтинге сразу на три позиции
Глава Архангельска Игорь Годзиш занял 5 строку в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Западного федерального округа за июнь.
04.07.17 16:57
416 6
linch: Дима, выпрыгни уже со своего офиса соломбальского в 4:20 утра....
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080