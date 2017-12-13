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Политика | Главные новости

Неосвещенная часть Обводного канала в Архангельске выйдет из сумрака

сегодня 16:15
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«Горсвет» завершил строительство линии наружного освещения на участке проспекта Обводный канал от улицы Тыко Вылки до улицы Бадигина.
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Фото: bizbi.ru

Для организации освещения Обводного канала от ул. Бадигина до ул. Тыко Вылки было установлено 8 новых опор освещения. Горожане давно жаловались на эту территорию.

Как пояснили в пресс-службе администрации Архангельска, линия уже построена, но необходимо завершить юридические процедуры. Скорее всего, фонари зажгутся на этом участке проспекта до конца года.


 

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