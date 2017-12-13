Неосвещенная часть Обводного канала в Архангельске выйдет из сумрака

«Горсвет» завершил строительство линии наружного освещения на участке проспекта Обводный канал от улицы Тыко Вылки до улицы Бадигина.

Для организации освещения Обводного канала от ул. Бадигина до ул. Тыко Вылки было установлено 8 новых опор освещения. Горожане давно жаловались на эту территорию.

Как пояснили в пресс-службе администрации Архангельска, линия уже построена, но необходимо завершить юридические процедуры. Скорее всего, фонари зажгутся на этом участке проспекта до конца года.



