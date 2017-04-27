Архангельск: Политика

Члены верхней палаты российского парламента от Архангельской области не смогли отличиться в рейтинге информационной активности ни среди «ньюсмейкеров», ни среди «спикеров».

Работа органов госвласти является гласной. Ведомства, как и чиновники, которые в них работают, должны быть открыты. Совет Федерации и ее члены-сенаторы должны работать согласно данному принципу. Исходя из этого, портал «Все Выборы» сделал рейтинг открытости сенаторов 2017.

Критериями стали пять показателей: наличие у сенатора собственного сайта, его присутствие и активность в трех социальных сетях, активность сенатора в СМИ, возможность связи с ним посредством официальной почты.

В итоге сбора всех данных были получены три группы сенаторов по 16, 17 и 17 человек. Однако, в списке членов верхней палаты от Архангельской области мы не видим фамилий Виктора Павленко и Людмилы Кононовой. В рейтинг они не попали, что свидетельствует об их информационной закрытости. У обоих сенаторов отсутствуют личные сайты, рабочих же страничек в соцсетях у них также не обнаружено.