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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Николай Евменов избавился от приставки «врио» на должности замглавы Архангельска

В сферу ответственности бывшего бизнес-омбудсмена входят кадровый, правовой, организационный блоки, а также информационные технологии.

Николай Евменов с 18 января приступил к исполнению обязанностей на должности заместителя главы - руководителя аппарата администрации Архангельска. 30 января он был утвержден главой города Игорем Годзишом на этом посту.

В интервью корреспонденту news29 Николай Викторович отметил, что это новая страница в его профессиональной биографии, ведь до этого он трудился только в государственных структурах на региональном уровне, а на муниципальной службе работает впервые.

Одна из главных задач, которую ему предстоит решить — набор квалифицированного персонала. В прошлом году существенная часть работников среднего звена администрации Архангельска ушла на пенсию, в этом году произойдёт обновление, которое можно расценивать как положительно, так и отрицательно.

Кроме того, планируется повышение качества муниципальных услуг. На первом этаже здания администрации будет организован приём людей, где по принципу МФЦ в одном окне можно будет подать заявку на желаемую услугу, перечень которых постоянно расширяется.

Добавим, что среди заместителей главы Архангельска с приставкой «врио» остались Виталий Акишин на должности замглавы по городскому хозяйстку и Ольга Дулепова на должности замглавы по социальным вопросам. 

  
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просмотров: 140
дата: 01.02.17 | 10:00
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