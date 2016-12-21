Архангельск: Политика

На сессии Архангельского областного Собрания Николай Евменов поблагодарил коллег и депутатский корпус за совместную деятельность и официально объявил о завершении службы на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николай Евменов обратился к Главе региона Игорю Орлову с просьбой об освобождении его от занимаемой должности.

Напомним, в 2012 году на федеральном уровне специальный государственный правозащитный институт начал свое становление по поручению Президента России Владимира Путина. Бизнес-омбудсменом стал известный предприниматель и политик Борис Титов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, проводя консультации с предпринимательским сообществом, поддержал кандидатуру Николая Евменова на должность регионального бизнес-омбудсмена.

За первый год работы в должности бизнес-уполномоченного по инициативе Николая Евменова была создана нормативно-правовая база, которая позволила создать и укрепить государственный правозащитный институт на региональном уровне. В каждом муниципальном образовании начали работу общественные представители бизнес-омбудсмена.

Вопросы эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества и власти стали регулярно рассматриваться на сформированном Экспертном совете при бизнес-уполномоченнном. Основным аргументом бизнес-омбудсмена стал фактор снижения предпринимательских рисков и улучшение делового климата в регионе.

В 2015 году в осеннем парламентском сезоне депутаты Архангельского областного Собрания приняли целый пакет законов и постановлений, существенно расширяющих полномочия бизнес-омбудсмена. Также депутаты регионального парламента поддержали предложенные бизнес-омбудсменом Николаем Евменовым проекты федеральных законов.

Сегодня на сессии областного Собрания была поддержана законодательная инициатива бизнес-омбудсмена о сокращении внеплановых проверок.

Кроме того, по инициативе Николая Евменова налажено взаимодействие и подписаны соглашения с бизнес-объединениями (Деловая Россия, Опора России, Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей, Союз строителей), региональной Общественной палатой, правоохранительными и следственными органами, федеральными и региональными структурами, адвокатской палатой Архангельской области, а также ведущими юридическими бюро.

Ноу-хау архангельского бизнес-омбудсмена стало не имеющее аналогов в России мобильное приложение для предпринимателей, разработанное группой программистов по инициативе Николая Евменова.

В 2016 году Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов наградил Николая Евменова благодарностью за совместную плодотворную деятельность по созданию и развитию института бизнес-уполномоченного.