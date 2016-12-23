Архангельск: Политика

Одним из главных итогов сессии горсовета Новодвинска, которую некоторые уже успели назвать исторической, стало утверждение изменений в Устав города, согласно которым следующие выборы депутатов пройдут не по смешанной, а по мажоритарной системе.

Это решение, похоже, далось депутатам нелегко – рассмотрение и обсуждение проекта изменений длилось почти два месяца, а к предложенному варианту поступило внушительное число поправок. Более того, один из депутатов прямо на сессии заявил, что, поддерживая введение мажоритарной системы выборов, депутаты, избранные по смешанной, по сути расписываются в ее неэффективности.



Но тут у каждого свое мнение. Например, у депутатов фракции ЛДПР, которые предложили от нововведений отказаться и внесли свои поправки.



– Мы всегда твердо и уверенно стоим на своих позициях, – отметил руководитель фракции ЛДПР Кирилл Алескеров. – И если выбирать между мажоритарной и смешанной системами выборов, то наш голос за последнюю. Напомню, что действующий состав горсовета избран именно по смешанной системе, которая позволила сформировать многопартийный горсовет. Он сильно отличается от прошлого, где подавляющее большинство депутатов были либо членами, либо сторонниками партии власти. Смешанная система выборов добавила активности, остроты в дискуссиях и плюрализма мнений в представительном органе власти. Вспомните хотя бы ситуацию с инициативой построить в Новодвинске общий полигон для захоронения твердых бытовых отходов нескольких муниципальных образований или, например, предложение по объединению первой школы и гимназии. Тогда большинство активных и разнопартийных депутатов встали на защиту населения и смогли отстоять позицию горожан.



Кроме того, в ЛДПР убеждены, что возврат к мажоритарной системе – это реакционное направление, выгодное только партии власти с ее административным и финансовым ресурсами.



– Лидер и основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский уже не раз говорил о губительном влиянии однопартийного режима, – комментирует заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов, курирующий Новодвинск по партийной линии, Сергей Пивков. – Самой действенной мы считаем пропорциональную систему выборов, когда депутаты избираются исключительно по партийным спискам, где каждый кандидат проходит еще и дополнительный внутрипартийный отбор. Смешанная система тоже имеет право на существование, но то, что произошло в Новодвинске, правильнее будет назвать шагом назад. Мы прекрасно понимаем скрытые причины такого решения, но спешим заверить своих оппонентов, что к выборам готовы, – резюмировал депутат Пивков.



По итогам голосования две трети депутатов поддержали проект изменений в Устав Новодвинска. Таким образом, следующие выборы в горсовет пройдут по мажоритарной системе – от каждого из семи избирательных округов будет избрано по три депутата.

