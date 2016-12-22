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Архангельск: Политика

     

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Новодвинские парламентарии обнародовали параметры бюджета на 2017 год

В городской администрации состоялись публичные слушания по проекту решения Горсовета о бюджете Новодвинска на будущий год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
На финансирование производственной сферы планируется направить 91 млн. рублей, что составляет 11% всех расходов. Здесь предусмотрены средства на жилищно-коммунальное хозяйство и расходы в области национальной экономики.

Расходы на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на следующий финансовый год планируются в объеме 33 млн. рублей, из них на содержание муниципального жилищного фонда – 15 млн. рублей и 18 млн. рублей - на благоустройство и освещение города.

В бюджете 2017 года сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 57 млн. рублей, источниками которого являются доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, государственная пошлина за выдачу разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, а также субсидии дорожного фонда Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Вышеназванные источники фонда составляют 18% , 82% фонда формируется за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

На ремонт дорог и тротуаров планируется направить 14 млн. рублей, из них 8 млн. рублей – средства дорожного фонда Архангельской области и 6 млн. рублей – средства местного бюджета. Кроме того предусмотрено приобретение дорожной техники на сумму 5,5 млн. рублей.

В составе прочих расходов предусмотрены ассигнования в сумме 106 млн. руб. на решение общегосударственных вопросов, национальной безопасности, обороны и правоохранительной деятельности, проведение выборов, а также на обслуживание муниципального долга.

Отметим, что в организационную комиссию, созданную для подготовки и проведения публичных слушаний, никаких предложений к проекту решения о бюджете не поступало.

По окончанию доклада начальника финансового управления участниками данного мероприятия решено публичные слушания признать состоявшимися и рекомендовать к принятию проект решения Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» пятого созыва «О бюджете муниципального образования «Город Новодвинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Сегодня главный финансовый документ Новодвинска будет рассмотрен на сессии Горсовета. 
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автор: Нина С.
просмотров: 172
дата: 22.12.16 | 10:01
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