Архангельск: Политика

В городской администрации состоялись публичные слушания по проекту решения Горсовета о бюджете Новодвинска на будущий год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

На финансирование производственной сферы планируется направить 91 млн. рублей, что составляет 11% всех расходов. Здесь предусмотрены средства на жилищно-коммунальное хозяйство и расходы в области национальной экономики.



Расходы на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на следующий финансовый год планируются в объеме 33 млн. рублей, из них на содержание муниципального жилищного фонда – 15 млн. рублей и 18 млн. рублей - на благоустройство и освещение города.



В бюджете 2017 года сформирован муниципальный дорожный фонд в объеме 57 млн. рублей, источниками которого являются доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, государственная пошлина за выдачу разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, а также субсидии дорожного фонда Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Вышеназванные источники фонда составляют 18% , 82% фонда формируется за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.



На ремонт дорог и тротуаров планируется направить 14 млн. рублей, из них 8 млн. рублей – средства дорожного фонда Архангельской области и 6 млн. рублей – средства местного бюджета. Кроме того предусмотрено приобретение дорожной техники на сумму 5,5 млн. рублей.



В составе прочих расходов предусмотрены ассигнования в сумме 106 млн. руб. на решение общегосударственных вопросов, национальной безопасности, обороны и правоохранительной деятельности, проведение выборов, а также на обслуживание муниципального долга.



Отметим, что в организационную комиссию, созданную для подготовки и проведения публичных слушаний, никаких предложений к проекту решения о бюджете не поступало.



По окончанию доклада начальника финансового управления участниками данного мероприятия решено публичные слушания признать состоявшимися и рекомендовать к принятию проект решения Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» пятого созыва «О бюджете муниципального образования «Город Новодвинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».



Сегодня главный финансовый документ Новодвинска будет рассмотрен на сессии Горсовета.

