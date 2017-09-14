Новый глава Северодвинска представил общественности трех своих заместителей

Сегодня в ходе утренней пресс-конференции Игорь Скубенко, вступивший накануне в должность главы города корабелов, назвал имена первых трех своих замов. Еще одна должность помощника градоначальника пока остается вакантной.

Юрий Козлов, руководивший группой советников предыдущего мэра, с 18 сентября назначен первым заместителем - руководителем аппарата. Он же будет заниматься в том числе и вопросами внутренней политики.

Сохраняет должность заместителя по городскому хозяйству Олег Лобачев. Заместителем главы Северодвинска по финансово-экономическим вопросам назначен Олег Бачериков.

Что касается зама по социальным вопросам, то его имя станет известно в течение десяти дней, говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации города.