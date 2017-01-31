Архангельск: Политика

фото, видео с места события Областная прокуратура требует лишить полномочий депутата-коррупционера Савкина В конце 2016 года в областное Собрание поступило прокурорское представление по лишению полномочий депутата Александра Савкина. Основанием, по мнению прокуратуры, является отсутствие декларации.



Федеральное законодательство обязывает региональные законодательные собрания исключить из своего состава парламентариев, которые не отчитываются по доходам. Именно на эту норму и ссылаются представители областной прокуратуры.



Как стало известно, член комитета по этике и регламенту Облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации.



Как отметили в пресс-службе Юрия Шарова, документ будет рассмотрен на ближайшей февральской сессии.



Напомним, в В соответствии с законодательством, каждый год парламентарии обязаны сдавать декларации по доходам и расходам, если они превышают доходы. Единственный депутат, который за 2015 год не сдал необходимые документы - это член фракции "Единая Россия", депутат от Онежского района Александр Савкин.Федеральное законодательство обязывает региональные законодательные собрания исключить из своего состава парламентариев, которые не отчитываются по доходам. Именно на эту норму и ссылаются представители областной прокуратуры.Как стало известно, член комитета по этике и регламенту Облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации.Как отметили в пресс-службе Юрия Шарова, документ будет рассмотрен на ближайшей февральской сессии.Напомним, в коррупционном деле архангельского профбосса Савкина суд поставил точку. С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф 3,2 млн. рублей. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: msr просмотров: 134

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть