наверх
Новости Архангельска
31 января, вторник 10:41
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
212
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
107
29.01.17
Сквозь бури и лёд: краткие итоги работы российских рыбопромышленников за 2016 год
90
29.01.17
Участницы коллектива «Дивованье» награждены Почетным знаком святой Татианы
74
27.01.17
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!
63
27.01.17
Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль»
47
27.01.17
К концу 2017 года в России будет работать 200 магазинов детских игрушек TOY. RU
34
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Областная прокуратура требует лишить полномочий депутата-коррупционера Савкина

В конце 2016 года в областное Собрание поступило прокурорское представление по лишению полномочий депутата Александра Савкина. Основанием, по мнению прокуратуры, является отсутствие декларации.
В соответствии с законодательством, каждый год парламентарии обязаны сдавать декларации по доходам и расходам, если они превышают доходы. Единственный депутат, который за 2015 год не сдал необходимые документы - это член фракции "Единая Россия", депутат от Онежского района Александр Савкин.

Федеральное законодательство обязывает региональные законодательные собрания исключить из своего состава парламентариев, которые не отчитываются по доходам. Именно на эту норму и ссылаются представители областной прокуратуры.

Как стало известно, член комитета по этике и регламенту Облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации.

Как отметили в пресс-службе Юрия Шарова, документ будет рассмотрен на ближайшей февральской сессии.

Напомним, в коррупционном деле архангельского профбосса Савкина суд поставил точку. С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф 3,2 млн. рублей. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: msr
просмотров: 134
дата: 31.01.17 | 09:51
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080