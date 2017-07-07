Ольга Епифанова возглавила совет по проблемам северных регионов в Госдуме

Площадка займется отстаиванием интересов районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.

Основной задачей нового совещательного органа является подготовка предложений по совершенствованию законопроектов и иных документов, связанных с развитием северных территорий.

Решения совета будут носить рекомендательный характер. В его состав вошли депутаты Госдумы, представители органов государственной власти, общественных объединений, научных и образовательных организаций, бизнес-сообщества, эксперты. Возглавила его Ольга Епифанова.

- Арктическим регионам необходимо налаживать сотрудничество и вместе доносить свои проблемы до федерального центра. Предлагать решения этих проблем и находить новые пути развития, – заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. – Мы создаем экспертную площадку для законодательного обеспечения и парламентского контроля решения задач, поставленных президентом страны по развитию региональной политики, в том числе в районах Крайнего Севера, Арктической зоны и на Дальнем Востоке.



