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Политика | Главные новости

Ольга Епифанова возглавила совет по проблемам северных регионов в Госдуме

сегодня 14:19
78 1
Площадка займется отстаиванием интересов районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.
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Фото: Autoassa.ru

Основной задачей нового совещательного органа является подготовка предложений по совершенствованию законопроектов и иных документов, связанных с развитием северных территорий.

Решения совета будут носить рекомендательный характер. В его состав вошли депутаты Госдумы, представители органов государственной власти, общественных объединений, научных и образовательных организаций, бизнес-сообщества, эксперты. Возглавила его Ольга Епифанова.

- Арктическим регионам необходимо налаживать сотрудничество и вместе доносить свои проблемы до федерального центра. Предлагать решения этих проблем и находить новые пути развития, – заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. – Мы создаем экспертную площадку для законодательного обеспечения и парламентского контроля решения задач, поставленных президентом страны по развитию региональной политики, в том числе в районах Крайнего Севера, Арктической зоны и на Дальнем Востоке.


 

Автор: rychagovvv
78 1
0 0
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Василий П.
07.07.17
15:05
как эта быдломанка может чего то возглавлять если северяне за нее не голосовали ,а она отозвалась о них как о скоте?
 
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Ольга Епифанова возглавила совет по проблемам северных регионов в Госдуме
Ольга Епифанова возглавила совет по проблемам северных регионов в Госдуме
Площадка займется отстаиванием интересов районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.
сегодня 14:19
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