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Политика | Главные новости

Полпред Николай Цуканов может стать приближенным Владимира Путина

сегодня 17:02
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Полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова ждет карьерный взлет. Он может быть назначен помощником президента России.
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Фото: ruwest.ru

В должности полпреда президента в СЗФО Николай Цуканов работает менее полутора лет. Сегодня инфомрационное агентство REGNUM сообщило, что в ближайшее время он будет назначен помощником президента России.

Напомним, Цуканов стал полпредом в июле 2016 года, на этой должности он сменил Владимира Булавина. 

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Политика | Новости раздела
 
Полпред Николай Цуканов может стать приближенным Владимира Путина
Полпред Николай Цуканов может стать приближенным Владимира Путина
Полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова ждет карьерный взлет. Он может быть назначен помощником президента России.
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