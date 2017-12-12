Полпред Николай Цуканов может стать приближенным Владимира Путина

Полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова ждет карьерный взлет. Он может быть назначен помощником президента России.

В должности полпреда президента в СЗФО Николай Цуканов работает менее полутора лет. Сегодня инфомрационное агентство REGNUM сообщило, что в ближайшее время он будет назначен помощником президента России.

Напомним, Цуканов стал полпредом в июле 2016 года, на этой должности он сменил Владимира Булавина.