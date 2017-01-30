Архангельск: Политика

фото, видео с места события Предприниматели из Архангельской области приняли участие во всероссийском форуме Четырнадцать представителей регионального бизнес-сообщества приняли участие в работе форума крупнейшего объединения предпринимателей в России – Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В рамках работы форума делегатами из более 70 регионов РФ была утверждена Стратегия развития «Опоры России» до 2020 года. Главная задача – продолжение формирования открытой и авторитетной организации с широкими возможностями для развития предпринимательской инициативы.



Нужно отметить высокое доверие к участникам мероприятия из Архангельской области, двое из которых работали в счетной комиссии съезда. Сергей Антуфьев в качестве постоянного члена Центральной ревизионной комиссии и Андрей Дзекунов, которого включили в состав счетной комиссии в начале съезда.



- «Опора России» является самым крупным объединением предпринимателей в стране. У нас получается выстраивать диалог на всех уровнях власти, от районного до федерального. – Сергей Антуфьев, руководитель регионального отделения «Опоры России», - Наша общая задача продолжать развивать этот успех по улучшению среды для ответственной предпринимательской активности. Уверен, что принятая Стратегия развития организации ускорит этот процесс.



После окончания официальной части работы форума делегаты из Архангельской области провели ряд встреч в Государственной Думе и Совете Федерации. Представители законотворческой власти попросили озвученные предложения направить в виде официальных обращений от Архангельского регионального отделения «Опоры России». Также была достигнута договоренность о возможности включения кандидатов от регионального отделения в экспертный совет при Комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в Госдуме.



- Общение на встречах было конструктивным. Затронули достаточно широкий спектр вопросов от системообразующих до частных, волнующих предпринимателей из Архангельской области, включая такие как сроки окончания строительства школы в поселке Ровдино и озабоченность выполнением программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Коношском районе. Договорились о нашем взаимодействии по озвученным темам. Представители Государственной Думы и Совета Федерации обозначили взятие прозвучавших вопросов на контроль, - заявил Сергей Антуфьев, руководитель регионального отделения организации «Опора России». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: opora.ru просмотров: 210

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