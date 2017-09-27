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Политика | Главные новости

Представлять интересы Архангельской области в Москве будет работник спецслужб

сегодня 13:40
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Сегодня депутаты утвердили кандидатуру Елены Кутуковой в должности руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ. Оказалось, что значительную часть своей трудовой жизни новый вице-губернатор проработал в силовых структурах.
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Фото: aosd.ru
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На первой после летних каникул сессии областного Собрания парламентарии одобрили предложенную губернатором кандидатуру заместителя — руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ.

Новым «столичным» замом Игоря Орлова стала Елена Кутукова. Кресло представителя региона в Москве освободилось после ухода с этой должности по собственному желанию Алексея Гришкова.

В ходе сессии выяснилось, что значительный пробел в биографической справке потенциального помощника архангельского губернатора, представленной на рассмотрение депутатам, связан с длительной работой Кутуковой в силовых структурах. Новый вице-губернатор - бывший военный. Имея звание полковника ФСБ в запасе, она более 10 лет отдала службе в Вооруженных силах РФ. Последние 3 года занималась руководящей деятельностью в НИИ системного анализа Счетной палаты РФ.

После нескольких технических вопросов к кандидату со стороны депутатов Елена Кутукова была утверждена в должности «московского» заместителя главы региона. Напомним, что вся трудовая деятельность новоиспечённого помощника губернатора связана со столицей – там она выучилась и работала.
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