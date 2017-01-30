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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Пушков: Разговор Путина и Трампа шел в теплых тонах

Сенатор отметил, что переговоры президента США с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом носили деловой и напряженный характер.

Российские парламентарии и политологи в беседе с «Известиями» оценили итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Все они сошлись во мнении, что новый американский лидер всерьез настроен на нормализацию отношений с Москвой.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в первую очередь отметил тональность переговоров.

«В этот же день Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Если переговоры с Меркель носили исключительно деловой характер, а с Олландом даже напряженный, то с Путиным разговор шел в теплых тонах», — сказал сенатор.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал главным итогом разговора договоренности по координации усилий по разгрому террористической группировки Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Это серьезный сдвиг по сравнению с линией предыдущей администрации США, которая, по сути, прикрывала террористические группировки в Сирии для обеспечения собственных интересов в регионе», — заявил депутат.

Между тем российские политологи уверены, что снятие санкций с России будет далеко не быстрым процессом. Так декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов отметил, что даже если Трамп захочет отменить ограничения, найдутся силы, которые будут ему противостоять.

«Трампу будет очень сложно сразу отменить санкции против России. Ему специально связали руки. Но атмосфера двусторонних отношений уже изменилась. Однако пока это только ожидания, которые могут и не оправдаться», — сказал Караганов.

Первый телефонный разговор лидеров государств продлился около часа. Лидеры двух стран условились поддерживать регулярные личные контакты. Более того, Путин и Трамп договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи, - сообщают "Известия"

  
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просмотров: 124
дата: 30.01.17 | 09:25
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Они все обсуждали уборку снега в Архангельске.
30.01.17
09:36
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