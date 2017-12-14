Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Политика | Главные новости

Северодвинские депутаты «прокатили» дом Пикуля вопреки совету губернатора

сегодня 15:08
21 0
Парламентарии северодвинского Горсовета отказались признать деревянный дом, где около года жил маленький Валентин Пикуль, памятником культуры муниципального значения.
 >
Фото: 29.rodina.news
Новости по теме
Губернатор выступил в поддержку сохранения дома Пикуля в Северодвинске
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля

В Северодвинске на сессии городского Совета депутатов парламентарии сегодня рассмотрели проект постановления областной инспекции по охране объектов культурного наследия по судьбе дома Пикуля.

Инспе­кция по охране объек­тов куль­тур­ного нас­ле­дия Архан­гель­ской области признала дом Пикуля объектом культурного наследия и предложила включить его в единый государственный реестр как памятник муниципального значения.

Однако в этом случае реконструкция осуществлялась бы за счет местного бюджета, а этого депутаты не захотели. В результате большинство народных избранников (14) проголосовали против.

Теперь дом Пикуля в Северодвинске может быть признан памятником регионального или федерального значения.

Напомним, накануне сессии глава Поморья Игорь Орлов обратился к депутатам Северодвинска с просьбой сохранить это исторические здание.


 

21 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Проезд Сибиряковцев в Архангельске откроется для движения 15 декабря
Новости по теме | Политика
 
Губернатор выступил в поддержку сохранения дома Пикуля в Северодвинске
Губернатор выступил в поддержку сохранения дома Пикуля в Северодвинске
Игорь Орлов обратился к главе Северодвинска Игорю Скубенко и Совету депутатов города корабелов с просьбой сохранить здание, где в детские годы проживал известный писатель.
12.12.17 10:32
248
 
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Судьбу дома Пикуля решат на этой неделе северодвинские депутаты
Народные избранники городского Совета депутатов Северодвинска на очередной сессии должны определить статус дома Пикуля, где будущий писатель прожил год своего детства.
11.12.17 14:27
511
 
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
Можно ли верить словам властей относительно той или иной ситуации? Иногда, блуждая в интернете, находишь совершенно полярные мнения по одному и тому же вопросу, озвученные чиновниками с интервалом всего несколько месяцев.
10.12.17 15:43
902 3
Boater: Vadimych, когда был Пикуль маленький с кудрявой головой, он Севске ездил в валенках по...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080