Северодвинские депутаты «прокатили» дом Пикуля вопреки совету губернатора

Парламентарии северодвинского Горсовета отказались признать деревянный дом, где около года жил маленький Валентин Пикуль, памятником культуры муниципального значения.

В Северодвинске на сессии городского Совета депутатов парламентарии сегодня рассмотрели проект постановления областной инспекции по охране объектов культурного наследия по судьбе дома Пикуля.

Инспе­кция по охране объек­тов куль­тур­ного нас­ле­дия Архан­гель­ской области признала дом Пикуля объектом культурного наследия и предложила включить его в единый государственный реестр как памятник муниципального значения.

местного бюджета,

а этого депутаты не захотели.

В результате большинство народных избранников (14)

проголосовали

против.

Однако в этом случае реконструкция осуществлялась бы за счет

Теперь дом Пикуля в Северодвинске может быть признан памятником регионального или федерального значения.

Напомним, накануне сессии глава Поморья Игорь Орлов обратился к депутатам Северодвинска с просьбой сохранить это исторические здание.



