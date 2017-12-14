Северодвинские депутаты «прокатили» дом Пикуля вопреки совету губернатора
сегодня 15:08
21
0
Парламентарии северодвинского Горсовета отказались признать деревянный дом, где около года жил маленький Валентин Пикуль, памятником культуры муниципального значения.
В Северодвинске на сессии городского Совета депутатов парламентарии сегодня рассмотрели проект постановления областной инспекции по охране объектов культурного наследия по судьбе дома Пикуля.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области признала дом Пикуля объектом культурного наследия и предложила включить его в единый государственный реестр как памятник муниципального значения.
Однако в этом случае реконструкция осуществлялась бы за счет местного бюджета, а этого депутаты не захотели. В результате большинство народных избранников (14) проголосовали против.
Теперь дом Пикуля в Северодвинске может быть признан памятником регионального или федерального значения.
Напомним, накануне сессии глава Поморья Игорь Орлов обратился к депутатам Северодвинска с просьбой сохранить это исторические здание.