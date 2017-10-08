Северодвинский градоначальник уволил с работы в мэрии собственную жену

Эфир программы «Из первых уст» состоялся на прошлой неделе. В беседе с тележурналистом градоначальник заявил, что ему пришлось уволить свою супругу, чтобы не нарушать законодательство.



Известно, что жена Игоря Скубенко работала в городской администрации начальником отдела опеки и попечительства. Трудовую карьеру в мэрии начала рядовым специалистом в 1997 году. Глава Северодвинска даже признался, что они познакомились на работе.



По словам градоначальника, это позволит избежать конфликта интересов и не допустить семейственности в служебных делах. Первое время супруге придется побыть домохозяйкой, однако в дальнейшем она безусловно будет искать работу, так как не привыкла сидеть дома, пояснил Игорь Скубенко.