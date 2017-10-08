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Политика | Главные новости

Северодвинский градоначальник уволил с работы в мэрии собственную жену

сегодня 12:45
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Об этом глава Северодвинска рассказал в эфире программы на местном телевидении. Свое решение Игорь Скубенко обосновал желанием не допускать семейственности в делах.
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Эфир программы «Из первых уст» состоялся на прошлой неделе. В беседе с тележурналистом градоначальник заявил, что ему пришлось уволить свою супругу, чтобы не нарушать законодательство.

Известно, что жена Игоря Скубенко работала в городской администрации начальником отдела опеки и попечительства. Трудовую карьеру в мэрии начала рядовым специалистом в 1997 году. Глава Северодвинска даже признался, что они познакомились на работе.

По словам градоначальника, это позволит избежать конфликта интересов и не допустить семейственности в служебных делах. Первое время супруге придется побыть домохозяйкой, однако в дальнейшем она безусловно будет искать работу, так как не привыкла сидеть дома, пояснил Игорь Скубенко.

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Северодвинский градоначальник уволил с работы в мэрии собственную жену
Северодвинский градоначальник уволил с работы в мэрии собственную жену
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